Declaran muerto error músico Sergio Mancera. ¡Un gran error! El famoso exguitarrista de la agrupación El Tri fue dado por muerto por varias horas al momento de ser ingresado a un hospital . Esta noticia impactó a toda la familia quien se encontraba devastada tras el sensible “fallecimiento” del reconocido músico mexicano.

“Está muy mal este asunto, me preocupa por el sistema en el que vivimos, está muy cabrón, pero que Dios bendiga a toda la banda roquera por todo el apoyo que me han dado, pero pues fue falsa… bueno, simplemente se equivocaron en el hospital y dieron la información errónea”, agregó. PARA VER EL VIDEO DA CLICK AQUÍ .

"Nos habían dado el parte médico que era algo respiratorio relacionado con el COVID; entonces, no se podía enterrar. Automáticamente, cuando mueres por COVID te incineran. Ya había hablado al hospital, enviado el dinero, hablado con mis hermanas y las había tranquilizado. Luego nos encontramos con esto. Es como de película ¡¿cómo?!", dijo su hijo al programa mexicano de televisión De primera mano.

“Fue un día de sentimientos muy raro, porque lloramos, reímos, recordamos cosas bonitas. Los trámites, todo este asunto y luego el gran impacto de que no ‘nos equivocamos y su padre está vivo'”. Hasta donde sé, creo que movieron de cama a mi papá, pero el expediente no lo movieron; entonces, cuando vieron que el señor que estaba en esa cama se murió, vieron el nombre de mi papá y salieron a darle la noticia a mi hermana que estaba ahí”, comentó Radamés según People en Español.

Cabe recordar que Sergio Mancera fue quien tocaba la guitara en la agrupación de El Tri, reconocido por en temas como “Triste canción” y “Niño sin amor”. El llamado “Condor” perteneció inicialmente al Three Souls In My Mind que luego derivó en el grupo liderado por Alex Lora, donde fue integrante de 1984 a 1991.

Incluso el padre de Radamés fue coautor de temas como "Agua mi niño", canción del álbum Simplemente de El Tri, considerado uno de los mejores en la escena del rock nacional de todos los tiempos. Su salida de El Tri fue controversial, pues realmente nunca se supieron los motivos.