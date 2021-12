Uno de los sucesos que más se destacaron del incidente, fue cuando dictaminaron la sentencia y al escucharla, provocó lágrimas en los padres del joven afroamericano y una celebración jubilosa por parte de los partidarios fuera del juzgado que corearon. “¡Culpable, culpable, culpable!”, señaló AP. La situación, se convirtió en polémica debido a que algunas personas creyeron que la policía no merecía esa sentencia.

Las crueles imágenes, relatan como la policía Potter intentó detener a Daunte Wright avisando que dispararía su taser, cuando “accidentalmente” utilizó su arma de fuego y lo mató. La decisión del jurado, fue declarar culpable a la mujer puesto que el taser que manejan los oficiales es más grande y vistoso que una pistola normal, así que no había un ‘motivo real para confundirse’.

YA HAY UNA SENTENCIA. Tras asesinar a un joven afroamericano, la policía Kim Potter enfrentó un juicio donde se decidió si era culpable o no del incidente. A través de pruebas, las imágenes capturas de la cámara corporal y diversos testimonios, el gran jurado tomó una importante decisión: la policía es culpable.

Potter, de 49 años, enfrenta aproximadamente siete años de prisión por el cargo más grave según las pautas de sentencia del estado, pero los fiscales dijeron que buscarían un período más largo, informó The Associated Press. En sí, e l primer cargo acarrea una pena máxima de 15 años de cárcel y multa de 30,000 dólares , mientras que el segundo conlleva 10 años de prisión y multa de 20,000 dólares , señaló Efe. Archivado como: Declaran culpable policía Potter

El jurado, en su mayoría blanco, deliberó durante aproximadamente 27 horas durante cuatro días antes de encontrar al ex oficial del Brooklyn Center, Kim Potter, culpable de homicidio en primer y segundo grado. Además, la jueza Regina Chu ordenó que Potter se detuviera y se mantuviera sin fianza, y programó su sentencia para el 18 de febrero, destacó AP. Archivado como: Declaran culpable policía Potter

Fue la segunda condena de alto perfil de un oficial de policía ganada este año por un equipo liderado por Ellison, incluidos algunos de los mismos abogados que ayudaron a condenar a Derek Chauvin por la muerte de George Floyd en la misma sala del tribunal solo ocho meses antes, señaló The Associated Press.

El equipo de Ellison, fue el que lideró el juicio en defensa de Daunte Wright y señaló que aunque ganar el juicio no recuperó la vida del joven, sí obtuvo la justicia para su familia. Al finalizar el juicio, las cámaras observaron como el fiscal general Keith Ellison, también intercambió abrazos con los padres celebrando la decisión del jurado.

Entonces, como se ve en la grabación, empieza un forcejeo y la agente saca su pistola y grita a modo de aviso: “¡Táser! ¡táser! ¡táser!”. Después se oye un disparo y la agente exclama con sorpresa: “Le he disparado”. Las imágenes, se compartieron en los medios de comunicación y redes sociales, donde los internautas pidieron justicia por el joven afroamericano. Archivado como: Declaran culpable policía Potter

La respuesta sorprendió notoriamente e hizo que el jurado decidiera si había sido “un accidente” o un movimiento intencional. Como mostraban las imágenes expuestas durante el juicio, el táser es más grande y aparatoso que la pistola, por lo que Potter no tuvo más opción que aceptar que eran totalmente opuestas las armas de defensa . Archivado como: Declaran culpable policía Potter

Desgarradoras palabras de los padres de Daunte Wright

“No puedo aceptar eso. Perdí a mi hijo. No volverá nunca. No puedo aceptar eso, un error, que ni siquiera suena bien. Esta agente de policía ha estado en el cuerpo durante más de 26 años. No puedo aceptar eso”, señaló Aubrey Wright en el programa “Good Morning America”, de la cadena estadounidense ABC.

La familia Wright rechazaba así la versión de que la agente blanca Kim Potter disparó de forma supuestamente “accidental” a su hijo, de 20 años, como defendió este lunes en una rueda de prensa el jefe de Policía de la localidad, Tim Ganno.