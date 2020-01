Declaración impuestos 2019: algunos aspectos básicos

La declaración de impuestos 2019 ya comenzó en los Estados Unidos.

La experta es asuntos tributarios y representante de IRS, Alejandra Castro, aclaró varios aspectos importantes que el contribuyente debe saber.

Para presentación tributaria es importante conocer algunos cambios en Ley de Empleos y Reducción de Impuestos.

La declaración de impuestos 2019 ante IRS de los Estados Unidos inició este 27 de enero del año 2020 y todavía existen contribuyentes con algunas dudas a la hora de cumplir con su deber tributario, luego de evidenciarse cambios en la Ley de Empleos y Reducción de Impuestos.

La experta es asuntos tributarios y representante de IRS, Alejandra Castro, resaltó que para la declaración de impuestos 2019, el IRS formalizó algunas modificaciones en sus estatus, las cuales resultaría beneficioso para los contribuyentes de los Estados Unidos.

Entre los cambios para tu declaración de impuestos 2019 destacan el aumento en devoluciones por hijo, reducción de gastos que un padre paga para el cuidado del menor, inclusión de créditos para los estudiantes universitarios, intereses de propiedades, créditos personales y donaciones, son algunos de los criterios que deben ser analizados de manera cuidadosa.

La experta en asuntos tributarios y representante de IRS, Alejandra Castro refrescó que entre los cambios destaca también la eliminación de las exenciones personales, los cuales disminuye el monto a tu medida tributaria.

Algunas recomendaciones para tu declaración de impuestos 2019 te servirán de mucha ayuda para tener éxito y por su puesto obtener el máximo reembolso.

Mucha alerta a la hora de solicitar a un preparador

En los Estados Unidos, existen personas que todavía no se familiarizan con el reglamento que rigen la declaración de impuestos 2019, es por eso algunos son estafados por individuos que se aprovechan esa situación.

Ante esta cruda realidad, Alejandra Castro fue clara que decir que tienen que ubicar a una persona calificada y de buena reputación a la hora de entregar toda la información personal.

“Lo que yo más le digo a los contribuyentes es que recuerden que la persona que usted escoja para hacer sus impuestos va a tener la información más valiosa suya y de su familia como su número de seguro social y sus cuentas bancarias, entonces es muy importante hacer la tarea y buscar a alguien calificado”, aconsejó la experta del IRS.

Entre otros criterios, los contribuyentes deben revisar la declaración de impuestos 2019 y verificar el depósito directo a nombre del banco y no del preparador.

En tal caso que no cuentes con un número de identificación tributaria por no tener un seguro social o por tu estatus migratorio debes estar alerta y solicitar información ante el IRS, pues recuerda que los medios 83, 84, 85, 86 y 87 caducarán este año.

¿No tengo número de seguro social, pero genero ingresos?

Una buena pregunta que seguro la experta tributaria, Alejandra Castro, tiene la respuesta.

“Las personas que no tienen un número de seguro social en este país y estén ganando ingresos tienen el deber de presentar una declaración de impuestos”, aclaró la representante de IRS.

Alejandra Castro informa que aquellas personas tienen que llenar un formulario ante el IRS llamado W.7 en español y será remitido con su primera declaración de impuestos acompañados con documentos migratorios de su país de origen como el pasaporte.

Usar un estimador de retenciones

El estimador de retenciones es una de las herramientas que le facilita al contribuyente conocer sí le están reteniendo la cantidad correcta en sus cheques de pago. Para usar el estimador de retenciones se requiere el último talón de cheque y tu declaración de impuesto más próximo.

Recomendación para trabajadores independientes

En los Estados Unidos existen trabajadores formales y aquellos que ofrecen sus servicios de manera independiente, ellos también tienen que hacer pagos estimados de impuestos.

La experta tributaria, Alejandra Castro, sostiene que en este caso la presentación de sus impuestos se deberá ejecutar cada tres meses con una deducción estimada entre 18 a 25 por ciento.

“Hagan su pago tributario para que al final de año no tengan una penalidad y no vayan a tener el estrés de no tener ese dinero ahorrado”, justificó la experta.