Este lunes 18 de abril es la fecha límite para la declaración de impuestos 2022

Expertos aseguran que quienes aún no han presentado sus impuestos, “es mejor que presenten una extensión”

Si desea presentar sus taxes no olvide ciertos documentos cruciales

Este lunes 18 de abril es la fecha límite de impuestos, conocido también como el ‘tax day’, la fecha límite federal para la presentación y los pagos de impuestos individuales, y el Servicio de Rentas Internas (IRS por sus siglas en inglés) espera recibir decenas de millones de presentaciones de última hora electrónicamente y mediante formularios en papel.

Hasta el 8 de abril, el IRS había recibido más de 103 millones de declaraciones para esta temporada de taxes y había emitido más de 63 millones de reembolsos por valor de más de 204 mil millones de dólares, de acuerdo con The Associated Press.

¿Qué pasa si no ha presentado su declaración de impuestos?

A modo de comparación, el año pasado, más de 169 millones de personas completaron una declaración de impuestos a finales de año. Eso probablemente deja a casi el 40% de los contribuyentes de este año aún sin encontrar, y muchos luchan por presentar sus documentos antes del lunes.

Nina Tross, directora ejecutiva de la Sociedad Nacional de Profesionales de Impuestos, dijo que si las personas aún no han presentado sus taxes, “es mejor que presenten una extensión”. Pero, agregó, “la gente no se da cuenta de que presentar una extensión no tiene ningún efecto” siempre y cuando hayan pagado sus impuestos sobre la renta antes del Día de los Impuestos (Tax Day).