Vicente Saavedra, de 38 años de edad y padre de tres niñas, no dudó en lanzarle una ardiente declaración de amor a su novia, la conductora y modelo Clarissa Molina, revelándole lo mucho que la amaba, y lo feliz y afortunado que estaba por ser su novio y pasar sus días a lado de ella.

A través de su cuenta de Instagram, el novio de Clarissa y ex manager del cantante Ozuna, publicó una fotografía de la modelo, mientras que la dominicana se encontraba en la playa dibujando un tierno corazón con las iniciales de ambos en la arena del mar, sellando así su amor.

Sin embargo, lo que no se esperaba Clarissa Molina era la tremenda declaración que su novio Vicente Saavedra le haría a través de sus redes sociales, en donde sin temor alguno le revelaba el gran amor que tenía hacía ella, dejando a su paso un sinfín de suspiros de miles quienes están enamorados de esta relación.

Tras declaración de amor de su novio, Clarissa Molina habla de su situación amorosa

Cabe destacar que en un encuentro que tuvo Clarissa Molina con la revista People en español, la guapa conductora de Univisión reveló que se encontraba muy feliz porlo que estaba viviendo actualmente, destacando que todo parecía irle de maravilla, tanto a nivel profesional como privado:

“Estoy super contenta, muy feliz, en un momento muy importante de mi vida porque finalmente en lo profesional estoy logrando tantas cosas lindas y al mismo tiempo que alguien me acompañe, que lo celebre y que me complemente también eso para mí no tiene precio”, declaró la guapa modelo.