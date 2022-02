Adamari López ya no le preocupa lo que piensen de ella, ni de sus videos, ni de su peso, ni de su manera de vestir, ahora mucho menos de su ex pareja quien ya está haciendo su vida mientras ella goza de lo lindo su avance físico, mental y profesional, más regia y bella que nunca.

Y es que en una entrevista con el show de ‘Chisme en Vivo’, Toni Costa con una sonrisa de oreja a oreja dio a conocer su relación con Evelyn Beltrán y según comentó, pese a que apenas se cumplirá un año de su separación oficial con Adamari López, el noviazgo tiene ya tiempo, pero ahora la ex reaccionó.

La boricua había estado mandando varias indirectas a sus exes a través de sus reels de Instagram con mensajes sarcásticos, así como también en TikTok, pero nadie esperaba que en su propio programa fuera encarada por uno de sus compañeros para sacarle la verdad acerca de la nueva novia de su ex pareja por 10 años.

En Hoy Día, Adamari López dio fin a su relación con Toni Costa y ahora, también se sinceró con lo que significa para ella que su ex pareja por 10 años ya tenga novia y se trate de la empresaria Evelyn Beltrán, alias ‘La Bichota’, a quien supuestamente habría conocido en una sesión de baile de Zumba y se flecharon inmediatamente.

“Vamos a contarle a la gente, resulta que ayer en la tarde estoy mirando la televisión y tu ex Toni Costa, dijo, ya confirmó que tiene novia… quiero saber cómo tomaste tú esta noticia, si ya sabías”, cuestionó Quique Usales a Adamari López quien de inmediato soltó la bomba y respondió.

“No podemos evitar y te tengo al lado mío y me toca preguntarte, además porque la gente que está en su casa también quiere saber y es parte de mi trabajo como periodista…”, comienza diciendo Quique Usales mientras Adamari López hace cara de sorprendida y revira: “Ay madre mía, ¿qué me irá a decir acá?”, precisó la conductora.

Pero después, su compañero le hizo una pregunta aún más incómoda sobre si estaba enterada de que se trataba de Evelyn Beltrán y que si incluso Toni Costa se la había presentado y la reacción de Adamari López fue tajante y un tanto evasiva no dudó en pronunciar las siguientes palabras.

Adamari López fue clara sobre Evelyn Beltrán y así contestó: “Claro (ya lo sabía), para mí esto no es una novedad, me parece que lo que hay que hacer es desearle siempre felicidad, muchas cosas buenas porque todo lo que uno le desee a los que están a nuestro alrededor repercute sobretodo en mi hija en este caso y yo lo que quiero es que mi hija esté bien”, comenzó diciendo.

¿Ya la conocía a la nueva pareja de Toni Costa?

“¿La conoces, te la presentaron?”, dijo Quique Usales a Adamari quien con toda la clase, amabilidad y tranquilidad del mundo evadió respondiendo: “Yo lo que quiero es que mi hija esté bien y que siempre seamos una familia, pues dentro de lo que podemos, normal así que eso es lo que importa”, manifestó con una sonrisa.

Pero para detonar otra bomba más, su compañero rápidamente le dijo si estaba o no soltera, pero la boricua precisó: “Yo sí”, rompiendo a reír con su humor como la caracteriza siempre, dejando claro que ya no está dolida y que por supuesto no declarará guerra a Toni Costa por el bien de ella y de su hija Alaïa.