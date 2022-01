Nadie toma buenas decisiones todo el tiempo. Todas hemos hecho nuestra parte de decisiones lamentables. No te preocupes; como cualquier otra habilidad , tomar decisiones acertadas es una que todas nosotras necesitamos desarrollar. Muchas veces tomar una decisión se reduce al entorno y al momento en que tomamos esas decisiones. Por ejemplo, ¿estabas apresurada cuando dijiste sí? ¿Estabas estresada? ¿No seguiste el mejor consejo de partes no sesgadas? ¿Tomaste una decisión en la noche cuando estabas cansada? ¿Debajo de luz fluorescente? Todas lo hemos hecho.

7. No te dejes engañar por la falacia del “costo hundido” cuando tomes decisiones

Como una mala relación a largo plazo, cuando ya has invertido mucho tiempo y esfuerzo en ella, no es fácil tomar la decisión de renunciar, aunque de verdad deberías de. En economía, “un costo hundido” es cualquier costo pasado que ya ha sido pagado y no puede ser recuperado. Este dinero no está, así que no debería ocupar un lugar en el proceso de decisión en el negocio. Pero simplemente tenerlo en cuenta te ayudará a realizar decisiones más racionales en el futuro.

8. Mantén el número de elecciones en un límite

Alguna vez has sentido que escoger una crema hidratante en el súper mercado Rite Aid es muy abrumador. Muchas cosas para elegir sólo hacen la toma de decisión más difícil y también la hace más probable a que te arrepientas de la decisión. Para mejorar tus probabilidades de alcanzar la decisión con la que te sientas bien, encuentra maneras para reducir tus opciones.