Sin embargo, mientras eso sucede, hay algunas dudas que surgen cada vez más entre la gente como el pago plus up, la llegada del tercer cheque, que a algunos no les ha arrivado, así como las fechas en que el IRS tiene determinado entregar los apoyos para las personas que apliquen.

Si aun tienes dudas sobre los apoyos por pandemia que da el gobierno de Estados Unidos, te diremos lo que debes saber del cuarto cheque, fechas que establece IRS, los beneficios del pago plus up y del tercer estímulo económico, de acuerdo a información publicada por el portal de noticias de AS .

SOBRE PAGO PLUS UP

En esta época, el IRS envía pago plus up, son cheques adicionales que solo se entregarán a los contribuyentes cuya cifra general del tercer estímulo económico se fundamentó en su declaración de impuestos de 2019, pero que, por su declaración de 2020 que no fue procesada, son elegibles a un pago mayor.

Con estos pago plus up se hará la diferencia para llegar al total que sea justo de acuerdo a tus ingresos. Estas ayudas de pago plus up saldrán casa semana y de acuerdo a las declaraciones de impuestos que lleve a cabo el IRS, la fecha final para realizar el pago es el 17 de mayo. Archivado como: Cuarto cheque fechas IRS