¿Deberías cargar la batería de tus dispositivos aunque no los uses?

Los dispositivos móviles suelen acompañarnos a todas partes, especialmente nuestros teléfonos celulares.

Por eso, es importante tomar las precauciones necesarias para que su vida útil se prolongue tanto como sea posible y, entre estas medidas, se encuentra la frecuencia con que se cargan estos dispositivos.

Descubre cuáles son las opiniones de los expertos con respecto a las prácticas que harán que la batería de tu teléfono móvil funcione adecuadamente.

¿Es buena idea cargar la batería de tus dispositivos aunque no los uses? ¡Aquí te lo decimos!

Algunas personas aprovechan cualquier ocasión para cargar sus dispositivos, mientras que otras prefieren cargarlo una vez al día

Conoce las recomendaciones de los especialistas para tener una mejor experienci de carga con tu dispositivo

Tal vez en más de una ocasión te has preguntado: ¿Cuántas veces al día debo cargar mi teléfono móvil? Y es que muchas personas tienen la costumbre de mantener sus dispositivos móviles al 100% de carga, mientras que hay otras que prefieren dejar que la batería se consuma para volver a conectarla a la toma de corriente.

Cualquiera que sea el caso, es importante conocer cómo estas prácticas pueden afectar el funcionamiento y vida útil de nuestros dispositivos para poder tomar las medidas correspondientes.

De acuerdo con un artículo publicado por el New York Times, una gran cantidad de personas han reportado tener una práctica en común: cargan sus teléfonos celulares donde sea y cuando sea, sin importar cuánto porcentaje de batería tengan sus dispositivos.

Por otra parte, existe otro grupo de personas que está en el extremo opuesto y que prefieren agotar la batería para volver a cargarla nuevamente.

De acuerdo con los científicos, la carga de batería causa una baja en el rendimiento a largo plazo, sin importar la frecuencia con que se realice.

Esto se debe a que los teléfonos inteligentes utilizan baterías de litio, mismas que funcionan transportando carga de un electrodo a otro.

Según el reportaje realizado por The New York Times, existe una manera de extender la vida útil de tu dispositivo; esto se puede realizar cargando la batería a su máxima capacidad, pero con menos frecuencia, en lugar de dejar que se descargue por completo. Sin embargo, esta extensión no siempre puede ser definitiva, pero los expertos no descartan que pueda servir para aumentar su rendimiento a largo plazo.

Esto se debe a que se le pone una menor carga a los electrodos, lo que a la larga resulta en una menor degradación en su funcionamiento. En teoría, esto debe tener como consecuencia un aumento en la capacidad de la carga por mayor tiempo.

¿Qué pasa con otros dispositivos electrónicos que no son teléfonos inteligentes?

En días pasados, el portal Life Hacker, alertó que la empresa Nintendo había emitido un comunicado en el que alertaba a sus usuarios la manera en la que debían llevar a cabo la carga de sus consolas.

De acuerdo con este artículo, Nintendo advirtió a los usuarios de Switch que de no cargar sus consolas con regularidad, podrían poner en riesgo la vida útil y funcionamiento de su batería. En este comunicado, exponen, esta carga se debe realizar al menos cada seis meses.

Aseguran, además, que esto se trata de un problema que tiene una solución sencilla. Este aviso se da principalmente para aquellas usuarios que no utilizan de manera recurrente sus dispositivos y, por lo tanto, no descargan su batería de manera a su totalidad.

Por supuesto, esto no aplica únicamente a los productos de Nintendo. En general, todos los dispositivos electrónicos y gadgets que contengan una batería recargable requieren descargarse de manera periódica para evitar mayores inconvenientes.

No importa si se trata de dispositivos que uses todos los días o aquellos que rara vez requieras utilizar. Si, digamos, dejas uno de tus dispositivos sin utilizar durante varios meses, aún siendo nuevo, es posible que cuando desees encenderlo nuevamente te encuentres con que no funciona igual o simplemente no puede cargarse.

Algunos tipos de baterías pueden dejar de funcionar si se les deja descargadas durante mucho tiempo; además, no se trata solo de asegurarse de que tu dispositivo funcione correctamente, sino de evitar complicaciones que puedan resultar riesgosas para el usuario.

Mientras que hay baterías que pueden permanecer descargadas sin mayores inconvenientes, debes saber que hay otras que, de permanecer descargadas por mucho tiempo, podrían experimentar reacciones químicas que pongan en riesgo tu integridad y la del equipo.

La recomendación general es cargar de manera continua todos tus dispositivos electrónicos, independientemente si los usas todos los días u ocasionalmente.

De hecho, los expertos aseguran que los dispositivos que están en mayor riesgo son aquellos que se utilizan de manera esporádica.

Si sigues los consejos de los científicos encargados del funcionamiento de las baterías, entonces encontrarás que estos recomiendan dejar que tus dispositivos se descarguen hasta alcanzar un 5% de carga. Debes tomar en cuenta que esta es una práctica que no debe realizarse de manera regular, y que en la práctica diaria tus dispositivos deben contar con al menos 20% de carga.

Entre otros consejos, los científicos desean desechar la creencia de que cargar, por ejemplo, los teléfonos celulares durante toda la noche es nocivo para el funcionamiento del aparato, ya que los teléfonos más modernos contienen mecanismos para minimizar el desgaste de la batería, aun cuando el dispositivo esté conectado durante toda la noche.

Como podrás observar, los expertos han hablado, y recomiendan cuidar nuestros aparatos electrónicos con una práctica tan sencilla como lo es la carga periódica de los mismos.