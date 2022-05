Otras personas comentaron: “este caso es testigo hasta donde puede llegar la envidia de la gente ,no se puede confiar”, “error fue confiar en que sus amigas la iban a cuidar y salir muy noche sabiendo que es un lugar inseguro, pero aun así espero que se haga justicia”, “Y pensar que le tocó vivir en carne todo ello”, “lamentablemente no lograron rescatarte princesa, pero en tu nombre se hara justicia”.

Las reacciones al video de TikTok no se hicieron esperar ante el clamor de Debanhi semanas antes de morir: “tenia voz de una niña todavía, me muero”, “Mi muñequita linda, voz tan angelical #JusticiaParaDebanhi”, “La voz de niña, una princesa”, “Es que hasta su voz llega al corazón Que impotencia que México esté así”, “Su voz tan tierna en el nombre de Dios que se haga justicia para la princesa Debanhi”.

Lamentan la terrible forma en que murió Debanhi

Más personas, en su mayoría mujeres, opinaron sobre el potente mensaje de Debanhi: “Su vocecita tan tierna”, “aqui está súper claro el “si mañana me toca a mí””, “tal vez ella ya venía luchando en contra del acoso”, “las amigas no pudieron apagar su luz, al contrario la hicieron brillar más”, “ella marchó por muchas, ahora nosotras marchamos por ella”, “Definitivamente tú eras de otro mundo Princesa Debanhi”.

“Ya no se trata de salir tarde o no, ahora en plena luz del día te acechan, ayer me toco a mi gracias a Dios estoy bien y contándolo”, “Princesa descansa en paz y que Dios le de la paz a tus padres Ninguna mujer merece esto”, “Alguien que habla de eso es porque puede que lo esté viviendo hace pensar que lo vivió”, “y pensar que todas las que fuimos a esa marcha, marchamos con ella y después por ella”, “que esto no quede en el olvido, que todos los días se llenen las redes sociales de Debanhi en nombre de todas las que estamos y de las que no”, se leen más comentarios.