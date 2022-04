Tras darse a conocer la muerte de Debanhi Escobar, usuarios en redes sociales comenzaron a recordar el video que Mafian TV compartió en días pasados en el lugar donde fue hallada sin vida. En las tomas que se capturaron del lugar, se observa la cisterna y en las imágenes no se observa ningún cuerpo flotando, lo que llamó la atención de los internautas.

“Hay restos de ropa, cosas que me llegan mucho la atención y lugares que son muy interesantes”, dijo el joven en el video que compartió donde se observa la cisterna donde fue hallada Debanhi sin vida. “Lugares que son utilizados para poder esconder cualquier cosa”, menciona en voz off mientras enfoca el sitio y donde se observa restos de basura. Archivado como: Debanhi Escobar youtuber cisterna

“Este fue uno de los lugares que vino a catear la policía, estos supuestos indicios que eran necesarios analizar, sin embargo después de que las autoridades vinieron a catear no voy a encontrar nada”, dijo el periodista en el video que capturó días antes de que ocurriera el hallazgo de Debanhi y que, causó tanta indignación a los internautas. Archivado como: Debanhi Escobar youtuber cisterna

En la investigación que se llevó a cabo por parte del periodista de ‘Mafian TV’, indicó que ese lugar ya había sido cateado por las autoridades del estado de Nuevo León y donde llevaron a los canes para poder investigar cualquier rastro de Debanhi. De acuerdo con el youtuber, la policía se llevó la evidencia que fue correspondiente a la escena y la estaban investigando, por lo que él no podía encontrar nada fuera de lo ‘normal’ en el lugar.

“Este es el lugar donde vino a registrar la policía, hace un momento. Un lugar donde aparentemente todo está tranquilo y está a espaldas del motel; enfrente de mí, no hay nada más que un terreno baldío.”, dijo el periodista en el video que se compartió días antes del encuentro de Debanhi. “Sin embargo es importante que observes lo que hay en este pozo.”, anunció.

“En el te encuentras todo esto: manchas de color marrón, agua, ramas y el eco que se escucha te deja propiamente darte cuenta que el lodo es lo que puede estar tapando cualquier tipo de registro. Sin embargo, no hay rastros de Debanhi.”, finaliza el youtuber el video dando las tomas de la cisterna donde fue el hallazgo del cuerpo de la joven, de 18 años.

En las imágenes que muestra, se observa el fondo del pozo o cisterna y lo único que se pueda observar es el agua ‘verde’ que está cubriendo la superficie. No hay rastros que indiquen algo más allá ‘fuera de lo normal’; las ramas se encuentran en el cuenco y el periodista informó que el color es parte del lodo que hay en el fondo del lugar; no había rastros de la joven. Pero, ¿cómo apareció el cuerpo de Debanhi en aquél lugar?

¿Dudan de las investigaciones?

Tras darse a conocer la muerte de Debanhi, los internautas compartieron el video de Mafian TV y apuntaron a decir que las investigaciones realizadas por la Fiscalía de Nuevo León no fueron realizadas con la seriedad que se merece el caso y aseguraron que plantaron el cuerpo de la joven en esa cisterna y la muerte ocurrió en otro lugar.

“Estaría flotando no tapando la salida de una cisterna en desuso.”, “Exacto y como llego hasta ahí sin que nadie la viera que poca. A ella la mataron en otro lugar y después su cuerpo lo echaron a la cisterna.”, Incluso él en ese vídeo dice que un día antes de esa grabación ya se habían metido a investigar en ese lugar y no encontraron nada.”, “Fue suplantado su cuerpo, no es mi familiar pero duele da tristeza e impotencia la desaparición de muchas mujeres justicia para ella para todas.”, indicaron los internautas.