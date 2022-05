“Lo de Debanhi es para quedarte sin palabras”

Justo en el momento en que realizaba este en vivo, el youtuber no estaba seguro que el cuerpo encontrado en el Motel Nueva Castilla era el de Debanhi Escobar, por lo que un seguidor se encargó de confirmar la triste noticia. Juan Sebastián Guarnizo recordó un tweet que había escrito días antes: “Lo de Debanhi es para quedarte sin palabras. En su búsqueda fueron encontrados otros 5 cuerpos de mujeres, asusta muchísimo, la verdad”.

“(Esta situación) me asusta porque yo tengo una esposa que si llega a desaparecer, o una madre o una cuñada o simplemente una conocida que llega a desaparecer, me jod… completamente la vida y es algo que está pasando y que es una realidad. Me jod… mucho muchas cosas, me jod… mucho que se haga un boom mediático de mala manera”, expresó el streamer, quien tan solo en Twitch tiene más de 7 millones de seguidores.