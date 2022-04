Vieira Vidente comparte revelador video

La psíquica dice lo que probablemente sucedió con Debanhi Escobar

La joven hispana se encuentra desaparecida desde el pasado 9 de abril

Una gran consternación causó la noticia que Debanhi Escobar, de 18 años de edad, desapareció luego de que acudiera a una fiesta en Escobedo, Nuevo León (en México), con dos amigas, quien al parecer, le enviaron un contacto seguro de transporte, el cual ella habría rechazado. y ahora, Vieira Vidente dice lo que probablemente sucedió con esta joven hispana.

Con más de un millón 300 mil suscriptores en su canal oficial de YouTube, la reconocida psíquica sorprendió con este video, que a la fecha cuenta con más de 450 mil vistas y reacciones de todo tipo. ¿Qué pasó antes de su desaparición? ¿Sus amigas tendrán algo qué ver con esto? ¿Dónde se encuentra la jovencita?

Vieira Vidente habla sobre la desaparición de Debanhi Escobar

Debido al impacto de este caso, Vieira Vidente tomó la decisión de hacer la lectura de cartas para la joven hispana Debanhi Escobar: “No comenzamos nada bien. No me lo esperaba. Las cartas y mis ancestros me están diciendo que esta chica, además de ser muy buena hija, es muy amante de los animales, aparte de ser muy humilde”.

“Tristemente, ella no se esperaba esa ‘puñalada’ de parte de las amigas, no estaba contenta en esa fiesta, fue más para complacer a sus amigas. Una de estas chicas la envidiaba y la ‘quería enterrar viva’, como dice el refrán, le hablaba, pero no la soportaba. Debanhi Escobar cayó en su trampa”, comentó la psíquica.