Resurge revelador video de Vieira Vidente

Al igual que Mhoni Vidente, la reconocida psíquica acertó en su predicción sobre lo que pasaría con Debanhi Escobar

“Ella no se esperaba esa ‘puñalada’ de parte de las amigas”, dijo hace apenas unos días

Casi una semana después de que se diera a conocer la desaparición de Debanhi Escobar, de 18 años de edad, la reconocida psíquica Vieira Vidente compartió un revelador video en su canal oficial de YouTube, donde cuenta con más de un millón 300 mil suscriptores,, con el título: “Toda la verdad sobre la desaparición”.

Ahora, luego de que tristemente se confirmara el deceso de la jovencita hispana, resurge esta publicación que provocó todo tipo de reacciones y que hasta el momento tiene cerca de un millón de vistas: “Que la chica haya muerto demuestra que hasta los amigos traicionan y rompen el corazón, me duele porque así como le pasó a ella, me puede pasar a mí también”, se puede leer en uno de los comentarios más recientes.

¿Qué dijo Vieira Vidente sobre Debanhi Escobar en este video?

“No comenzamos nada bien. No me lo esperaba. Las cartas y mis ancestros me están diciendo que esta chica, además de ser muy buena hija, es muy amante de los animales, aparte de ser muy humilde. Tristemente, ella no se esperaba esa ‘puñalada’ de parte de las amigas, no estaba contenta en esa fiesta, fue más para complacer a sus amigas. Una de estas chicas la envidiaba y la ‘quería enterrar viva’, como dice el refrán, le hablaba, pero no la soportaba. Debanhi Escobar cayó en su trampa”.

De esta manera tan contundente inició Vieira Vidente con su lectura de cartas, aunque aún habría más por revelar: “Hay tres personas detrás de este caso. Van a estar buscándola, es cierto, por el mar, pero ella no está en el agua, no lo siento así”. Cabe destacar que la jovencita hispana, todo parece indicar, fue encontrada en la cisterna de un motel en Escobedo, Nuevo León.