“Oigan, yo soy alguien muy a favor del movimiento feminista y sólo diré que todo lo que está pasando y pasará, nadie nos va a oprimir y como se ha dicho, muchas veces nadie está con nosotras más que nosotras mismas y entre todas nos ayudaremos. Yo no tengo miedo y no me oprimirán y callarán pase lo que pase”, escribió en esa ocasión la joven hispana.

Debanhi Escobar ¿mandó un mensaje del más allá?

“Mamá, si un día desaparezco, no les creas. No, no me escapé con el novio. No, no vendía droga ni estaba metida en cosas ilegales. No, no era novia ni acompañante de ningún narco. No, no me escapé para llevar una vida sin reglas. Mamá, si ya no vuelvo a casa, no creas lo que la gente dirá. No creas lo que dirá la tv ni la radio ni el internet”, se escucha en este video que se compartió en las redes sociales de Debanhi Escobar.

Más adelante, en esta misma publicación, que podría interpretarse como un mensaje de la joven hispana ¿del más allá?, se dice lo siguiente: “Todos me culparán a mí, dirán que yo vestía de manera indecente, dirán que me vieron tomando unas copas el viernes, dirán que yo me subí a un coche con varios hombres, dirán que yo buscaba dinero estando con mayores, dirán que yo salía de noche, me culparán por haber ido a bailar, por caminar sola, por no llevar falda a los tobillos, por usar maquillaje, por ser extrovertida, por ser mujer”.