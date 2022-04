Sin más preámbulo dijo en su cuenta lo siguiente: “Oración aparezca su cuerpo hoy antes de las 9 pm a mañana 2 pm Debanhi Escobar”, lo que de inmediato alertó a todos con esta predicción que parece fatídica y muchas personas no creen que pueda estar muerta.

Las labores de búsqueda continúan por parte de las autoridades, familiares, amigos y población en general, pues se desconoce su paradero y cada día que pasa es más desesperante para sus seres queridos que no se explican cómo dejaron sola a la joven de 18 años de edad.

“¿Cuerpo? Eso quiere decir que ya no está viva… Bravo, gracias a sus “amiguitas” por jugarle esa broma muy bien, a ellas se les debe que los papás estén pasando por esa horrible incertidumbre de no saber NADA ahora si que con esas amigas para que quiere enemigos”, dijo una persona. Archivado como: Debanhi Escobar Ramses Vidente

Debanhi Escobar Ramses Vidente: ¿QUÉ OPINA LA GENTE?

Otras personas escribieron: “¿Entonces si falleció? Dios mío que triste noticia, tan solo tenia 18 años, padre santo que Dios le de fortaleza y mucha aceptación a sus padres y que pronto encuentre la luz Debanhi, morir de esa manera”.

“Desgraciadamente estamos acostumbrados a personas desaparecidas, pero no se no puedo con esa foto me hace llorar, siento horrible Dios con ella y sus familiares”, “hay dos mi querido Rasmsses, da miedo con nuestras hijas hasta cuando terminará esto dios te bendiga mi querido”, dijeron más personas.