Omar Tamez, informó que se pidió una segunda autopsia para Debanhi Escobar

Aseguran que la joven tenía más golpes, aparte de la contusión que recibió en la cabeza

“Si se indicó abuso sexual”, informó el comisionado

INDIGNANTE, ATROZ Y DOLOROSO. Este sábado, el comisionado federal de la Comisión Internacional de Derechos Humanos informó a las cámaras de prensa local que se está solicitando una nueva autopsia debido a que se encontraron más golpes en el cuerpo de Debanhi Escobar y al asegurar que hay varias inconsistencias en el informe.

En las nuevas declaraciones, Omar Tamez, dio a conocer detalles sobre la autopsia que se practicó al cuerpo de la estudiante de derecho e informó que supuestamente la joven sufrió abuso sexual antes de fallecer. En este nuevo giro, se pidió a las autoridades que se investigue al responsable en la muerte de Debanhi; Mario Escobar, nuevamente pidió justicia para su hija.

CIDH BUSCA JUSTICIA PARA DEBANHI

Tras darse a conocer el dictamen de la Fiscalía General de Justicia el día de ayer, la Comisión Internacional de Derechos Humanos (CIDH, por sus siglas) a través del portavoz Omar Tamez, informó que se pidió un segundo dictamen al cuerpo de Debanhi Escobar para esclarecer los hechos en la desaparición y el hallazgo del cadáver en la cisterna que está en el motel Nueva Castilla; también se destacó que el chofer del taxi será investigado a fondo.

La información se da a conocer después de que el dictamen (no presentado a los medios y extraoficial) diera a conocer que la joven fue golpeada repetitivamente y no solo obtuviera la contusión craneal que le quitó la vida. Además, de que se reveló que Debanhi también fue atacada sexualmente; el padre de Debanhi, anunció que no parará hasta obtener la justicia para su hija.