En una improvisada rueda de prensa, Escobar dijo que le prometió a su hija que la encontraría y ahora que ya lo hizo, no descansará hasta saber la verdad: “A lo mejor me notan un poco más tranquilo”, expresó, “pero eso no quiere decir que no quiera saber la verdad”.

Papá de Debanhi Escobar dice no tener miedo a nada

“Mi hija ya no está aquí, quisiera tenerla aquí, pero no puedo tenerla. Tengo que aguantar, tope a donde tope hasta que mi conciencia pueda estar en paz porque yo le prometí buscarla y encontrarla. La encontré, pero ahora quiero la verdad de qué fue lo que pasó”.

El papá de Debanhi Escobar aseguró que en su búsqueda para esclarecer el caso ha recibido amenazas de muerte a través de mensajes de WhatsApp: “No tengo miedo a nada, no me importa que me sigan amenazando de muerte”, señaló. “¿Quién? No sé, pero no tengo miedo. Gracias a Dios en la bóveda que le hice a mi hija hay tres lugares y si necesito llegar a ese lugar para encontrar la verdad voy a llegar, no me interesa” (Con información de Agencia Reforma).