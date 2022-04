“Yo lo conozco desde hace 20 años y lo he ido a visitar a su pueblo, que es un pueblo de fantasmas , y de 100 psíquicos que viven ahí, no se van de ahí”, comentó Javier Ceriani, mientras que Elisa compartió que cuando lo han entrevistado (por videollamada) han tenido algunos problemas porque ni siquiera tienen internet.

Antes de presentar al Dr. Rob Cissna, psíquico del FBI, Elisa Beristain quiso dejar en claro que hacen esto con mucho respeto, y que ella, en lo personal, no cree en estas personas, pero se ha quedado sorprendida luego de enterarse que tanto presidentes de Estados Unidos como el FBI lo han consultado para que los ayude en diferentes casos.

Fue en el programa Chisme No Like , conducido por Javier Ceriani y Elisa Beristain, que el reconocido psíquico, quien ha colaborado en diferentes casos para el Buró Federal de Investigación de Estados Unidos (FBI por sus siglas en inglés), compartió su experiencia al contactar a la joven hispana.

Dr Rob Cisnna comparte lo que le dijo Debanhi Escobar

En primer lugar, Javier Ceriani le recordó al Dr. Rob Cissna que Debanhi Escobar desapareció el pasado 9 de abril luego de que acudiera a una fiesta en Escobedo, Nuevo León. Días después, la encontrarían muerta en la cisterna de un hotel. El psíquico del FBI respondió de la siguiente manera:

“Este es un caso muy difícil y tenía que decir que ella murió porque se involucró con esta gente que está involucrada con el cártel. No fue su intención, simplemente la vieron, y este hombre en particular es uno de los miembros del cártel en Monterrey y se sabe que las lleva a un hotel en particular donde la ató, la violó y la asesinó y lo ha hecho antes”.