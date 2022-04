“Siento mucha lástima porque pasan y pasan las cosas y nadie hace nada, si no es por nosotras las mujeres que estamos levantando la voz, no nos escucharían, creo yo, entonces si está muy triste”, expresó La Chupitos, quien quiso dejar en claro que ama a México, pero que es muy triste todo lo que está pasando, refiriéndose a la muerte de Debanhi Escobar.

¿La Chupitos le manda indirecta a las amigas de Debanhi Escobar?

En otro parte de esta entrevista, Liliana Arriaga, mejor conocida como La Chupitos, compartió lo que parece ser una indirecta para las amigas de Debanhi Escobar, quienes supuestamente la habrían dejado sola en la fiesta a la que asistieron en Escobedo, Nuevo León, en México.

“Ahorita no son amigos los que dicen ser amigos, son compañeros en tu caminar, la vida te va a ir enseñando quien es de verdad tu amigo, entonces es eso, que no tengan pena en dónde estén o cómo estén, aunque no les hayamos dado permiso, porque muchas veces hacen eso, que mejor nos digan la ‘neta’ y vamos por ellos, y pues que no se dejen confiar de nadie, porque ahora hasta a los medios de transporte no les tenemos confianza”.