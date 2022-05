“Me parece en verdad horrible. Qué difícil es despertarte y saber que tal vez no puedas regresar. Toda la semana desde que pasó lo de Debanhi Escobar, siento que dio mucho de qué hablar y me gusta que se haya expuesto tanto el caso y pienso que así debería de ser con todas las que nos faltan, que se viralicen todos (los casos) porque así es como el gobierno hace caso”.

Tranquila, Ari Gameplays comentó que la situación que se vive hoy en día en México “está muy difícil”, no solamente en Monterrey, Nuevo León: “Lamentablemente, mi México me duele cada vez más, es muy feo todo lo que estamos viviendo, o sea, es muy preocupante que tengamos una racha tan fea de chicas desaparecidas”.

La influencer, quien simplemente en Instagram cuenta con cerca de 10 millones de seguidores, le agradeció a Debanhi Escobar, quien ya descansa en paz, por haberle dado visibilidad a otras chicas desparecidas: “Me da mucho miedo el mundo, ustedes saben que me da mucha ilusión tener hijos, pero no me atrevo ahorita a traer una ‘cría’ y saber a todo lo que está expuesto”.

¿Cuál es la decisión que tomó Ari Gameplays?

“Ya llevaba un año en que la gente me lo insistía y yo por no quererme ver mal no lo hacía y espero que me entiendan esto, no lo hago por mam…, no lo hago porque se me subió la fama a la cabeza, lo hago porque tengo mucho miedo de salir un día y no volver”, expresó Ari Gameplays, a quien le afectó mucho la muerte de Debanhi Escobar.

“Voy a tener guardias de seguridad, yo soy una persona que salía mucho sola, entonces siempre andaba manejando yo, andaba sola en todos lados y ya voy a tener seguridad que me acompañe a dónde sea que vaya, no voy a estar sola en ningún momento, voy a tener guardias, voy a tener escolta, espero que me lo entiendan”.