“Tenemos derecho a conocer que hay en esa investigación”

Y cuando nadie lo esperaba, Samuel García confesó lo siguiente: “Creo firmemente que tenemos derecho a conocer qué hay en esa investigación, para que la verdad salga a relucir y porque tenemos el derecho a ser informados. Imagínense yo como Gobernador del Estado no conozco la carpeta, no he visto un video y así deben estar muchos, entonces, yo pido con mucho respeto a la fiscalía que se haga una fiscalía abierta, de puertas y paredes de cristal, que nos den a conocer todo lo que salga en la autopsia, la evidencia”.

Por último, el gobernador de Nuevo León aseguró que en cuento le llegue cualquier información que considere revelante o que por ley pueda dar a conocer, la compartirá de inmediato: “Estoy a sus órdenes, ya voy rumbo a Palacio, vamos a ver a la familia y seguir trabajando en esto. Aquí estamos pendientes”, concluyó.