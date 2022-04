“…si ya no están con nosotros, ¿quién se los llevó? Ni una sola llamada hemos podido tener hasta ahorita y nadie nos ha podido decir nada y nos movemos a que nos digan y nos siguen diciendo: ‘es que seguimos buscando’, pero no sabemos nada, entonces no están haciendo nada”, le dijo la madre de una de las tantas jóvenes desaparecidas al gobernador de Nuevo León tras la muerte de Debanhi Escobar.

De inmediato, se lanzaron las consignas: “Si fuera Mariana ya la hubieras encontrado”, así como “Mariana no es aliada, es privilegiada”, ante las miradas incrédulas de Mariana Rodríguez y Samuel García, quien fue duramente criticado tras reconocer que no conocía la carpeta de investigación ni había visto un solo video relacionado con la desaparición y muerte de Debanhi Escobar.

"Yo sé que no es nada, pero vamos a cuadruplicar el personal y sobre todo la capacidad del estado y la comisión de búsqueda", expresó Samuel García, quien ha sido blanco de constantes ataques en redes sociales: "A Samuel García y a Mariana Rodríguez les están dando su dosis de realidad, no es igual que hacer tik tok, ¿verdad?".

Aseguran que esposa de Samuel García es cuidada por al menos 10 personas

Reacciones tras la muerte de Debanhi Escobar: “Sigo sin creer que los votantes de Nuevo León sean tan…”, “Le recordamos a la gente que nuestro querido presidente nos ha dado la ‘Revocación de Mandato’ para cuando los ‘fosfo fosfo’ ya no alcanzan para mantener a la gente en la inferencia política”, “Una comisión de búsqueda de 8 personas, de risa, tan solo Mariana Rodríguez, esposa de Samuel, trae al menos 10 personas cuidándola”.

"No bueno… María Antonieta y su Luis XVI… Pobre Nuevo León. Y esto se pondrá peor, la que se les viene. ¿En qué estaban pensando los regios? Increíble", "Tienen un 'problema público', no feminicidios, no violencia contra las mujeres… me lleva…", "Qué lastima que el pueblo de Nuevo León haya votado por gente que nunca se va a interesar por el mismo pueblo. Ellos volverán al palacio de gobierno y no pasará absolutamente nada… dar la cara, jaja, puras patrañas", se puede leer en más comentarios.