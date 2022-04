“Me tiene demasiado sensible el caso de Debanhi Escobar y las miles de personas que sufren lo mismo. De la única manera en la que me puedo expresar y sacar todo esto que siento es con mi música y hoy, dedico esta canción a todos aquellos que anhelan encontrar a sus seres queridos y también a todos aquellos que anhelan ser encontrados, con mucho amor y respeto siempre”.

Mientras el ex integrante de Calibre 50 le dedicó una emotiva canción a la joven hispana, el reggaetonero hizo un atento llamado al gobierno de México, por lo que las reacciones de los usuarios no se hicieron esperar, pues mientras algunos les aplaudieron sus intenciones, otras personas les dijeron que de plano se dedicaran a lo suyo.

“Sigo mirando tus fotos”

Con más de cien mil likes hasta el momento, la canción que le dedicó Edén Muñoz, que escribió junto a Dani Carmona, a la joven hispana Debanhi Escobar, dice lo siguiente. “Cuanto silencio en la casa, sigo sin saber de ti, nada es lo mismo, mi vida, cómo me haces falta. Sigue tu olor en el aire, tus cosas intactas”.

“Sigo mirando tus fotos y sigo también sin perder la esperanza. Ha sido un infierno este tiempo, no sé, no me sabe vivir. No voy a rendirme, te lo prometí”. La actriz mexicana Sherlyn, así como otras famosas, no dudó en escribirle al exintegrante de Calibre 50: “Qué hermosa canción, ojalá fuera solo una canción y no la realidad que vivimos diario en nuestro país! Te quiero, compa” (PARA VER EL VIDEO HAGA CLICK AQUÍ).