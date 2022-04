Usuarios de la red social, no han parado de enviar mensajes y compartir el video del motel señalando que podrían estar implicados en la muerte de Debanhi y por ende, no habían hablado sobre los posibles hechos que ocurrieron el día 9 de abril. En las declaraciones que ofreció el padre de la joven, aseguró que fueron trece días de búsqueda y que en diversas ocasiones acudieron al lugar para recabar información.

“Para volver a llegar a ti, es todo tan difícil, es todo tan difícil”, se escucha en la letra de la canción de ‘Para Poder Llegar a Ti’ de Ramón Ayala y fue lo que llamó la atención de los internautas. El video ha sido compartido por los usuarios, quienes no han dejado de sospechar sobre la implicación que tiene el lugar en la muerte de Debanhi Escobar. Archivado como: Debanhi Escobar motel video

“¿Por qué el motel nunca fue investigado? ¿Por qué no les entregaron una orden de cateo para investigar las habitaciones?”, “¿Y si hubo algo en la habitación 174 que sale casi al último?”, “Tal vez el gobierno los tienen callados y esto es una pista”, “En los demás videos del motel en Tik Tok enseñan las habitaciones y si se dan cuenta en el vídeo les da un recorrido para llegar a la habitación #174”, se lee en los comentarios del video. Archivado como: Debanhi Escobar motel video

Debanhi Escobar motel video: “Me dicen siempre que no estás”

Cabe recalcar que los comentarios del video original fueron desactivadas, por ello varios usuarios comenzaron a compartir el clip en varias plataformas y señalar sus dudas a través de diversos comentarios. En las respuestas del video, señalan las declaraciones que hizo ‘Gato Vidente‘ donde anunció que la joven estaba en un lugar con ventanas; además, destacaron parte de la canción que compartió la cuenta y señalaron que hay un mensaje detrás.

“Y si es el lugar que decía Gato Vidente que la tenían, decía que la veía en un lugar en color blanco con varias ventanas’, ‘Para poder llegar a ti’ muestra el motel. ‘Para poder llegar’ sube las escaleras. ‘Me dicen que no estás, pero yo ya no les creo, no dicen la verdad'”, mencionan algunos de los comentarios en las respuestas del video. Archivado como: Debanhi Escobar motel video