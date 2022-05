Mario Escobar, confirmó con la BBC Internacional que se encuentra esperando los resultados de la propia necropsia que mandó a realizar y que, por el momento no podría dar mayor información sobre el tema. El padre de Debanhi, afirmó que no descansará hasta obtener la justicia necesaria en el presunto feminicidio de su hija.

NO DESCANSARÁ HASTA OBTENER JUSTICIA. Mario Escobar, padre de Debanhi Escobar, anunció ante los medios de comunicación que no revelará mayor información sobre la segunda necropsia que se realizó al cuerpo de su hija. El hombre, afirmó que sus abogados serán los que transmitan los detalles que crean pertinentes sobre el caso en curso.

"Hay muchos equipos trabajando y yo tengo un equipo de abogados verificando todas las situaciones. Esperamos tener pronto una información porque esto ya es una situación mundial. Todo México volteó a ver a Debanhi, y el mundo volteó a ver lo que pasa en México porque esto no puede seguir pasando. Esperamos que no ocurra más.", aseguró Mario Escobar a la BBC.

¿Sigue creyendo que ‘plantaron’ el cuerpo?

En la nueva información que salió a la luz, destacó que no ha descartado ninguna línea de investigación pero que sigue creyendo firmemente en que colocaron el cuerpo de Debanhi dentro de la cisterna del motel donde fue hallada. Por ello, espera las explicaciones del análisis del peritaje que se realizó y mencionó que algunas cosas podrían ser falsas y otras ciertas.

“Sí. Digo, definitivamente no se descarta ninguna línea de investigación hasta que no se demuestre lo contrario, lo he dicho siempre. Y el análisis del peritaje nos va a dar muchas explicaciones y se van a deslindar muchas cosas. A lo mejor algunas cosas son ciertas, otras falsas, algunas montadas, otras no montadas. Pero tengo la esperanza de que ahora sí vamos por buen camino y se va a resolver esta situación.”, dijo en entrevista con la BBC.