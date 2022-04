Este lunes, se dieron a conocer nuevos detalles de la desaparición de Debanhi Escobar, una joven mexicana que fue vista por última vez en la carretera de Laredo, tras asistir a una fiesta con amigas y no volver a casa. El padre de la joven, informó que le habían dado a conocer unos videos donde se ve a la joven entrar a una empresa de transportes y no salir del lugar.

"Lo siento, y eso sucedió en esa empresa. Y en esa empresa, porqué en esa empresa han hecho más cosas, que ahorita ya cerraron todo el acceso.", indicó la mujer que testificó en contra de Transportes Internacionales ALCOSA. Por el momento, no se conoce la identidad de la supuesta testigo y el video se dio a conocer por la cuenta "La Doña del Chisme" en Instagram.

Debanhi Escobar detalles desaparición: ¿Conoce más detalles?

La mujer en el video, narra que se encuentra desesperada por los sucesos que conoce suceden en dicha empresa. En el video, indicó que estará trabajando para ‘dar con la verdad de Debanhi’, a casi diez días de su desaparición. Por el momento, no se conoce si ya contactó a las autoridades mexicanas y ofreció la información de los supuesto videos donde se observa la prostitución de varias mujeres.

"Me siento desesperada, pero esto no me va a frenar. Yo voy a dar con la verdad de Debanhi, lo siento aquí, lo siento.", indicó la mujer en la transmisión en vivo que realizó recientemente. No se conoce que papel tiene la mujer del video con la empresa "'Transportes Internacionales ALCOSA", pero afirma que el lugar han realizado 'cosas peores'.