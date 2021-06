Otras personas también apoyaron la sensualidad despechugada de Adamari López: “porque se siente sexy desde que dejó al Toni. Ahí no se sabrá nunca qué pasó. Ahora hay que buscar nueva pareja”, “Porque quiere y puede! No entiendo porque se meten y opinan de su vida como si fueran intimas”, “mira mijita porque ella si quiere y puede nadie la mantiene así que deja el embuste para otro día”. AQUÍ PUEDES VER EL VIDEO DE ADAMARI LÓPEZ EN EL AEROPUERTO

A tal grado que se veía tan despechugada Adamari López, escandalizó a una chica que la sigue y le reclamó: “Por que usa las camisetas a media bubi”, pero rápidamente más fanáticos salieron en defensa de la boricua: “porque le da la gana. Las ropas no tienen códigos de edad ni quien y como se las pone. Le queda espectacular así La gente ni tiene vida propia carajo. Como quiera critican y si no hay motivos los inventan”.

Afronta los rumores de su supuesta homosexualidad

Previo a eso, Toni Costa, había sido ‘encarado’ por el periodista argentino Javier Ceriani sobre sus supuestas preferencias sexuales y el bailarín sin tapujos contestó: “¿A ti te parece gracioso hacer esas preguntas? Tú mismo te estás riendo de lo que estás preguntando. Tú puedes preguntar lo que quieras pero todo lo que se dice es mentira, no tienes ninguna prueba para demostrar algo así, porque es mentira, ni una prueba…”, expresó.

Pero también avivó las esperanzas de una reconciliación y hasta de finalmente una boda: “El tiempo de Dios es perfecto, cuando Dios quiera nos casaremos, si tiene que ser así. Y la habrá (esperanza) ya lo verás, segurísimo, Yo soy quien está más seguro porque soy yo quien lo está viviendo, no tú, no estoy enojado pero tienes que tener un poquito de cuidado con lo que dices, yo no me enojo, aquí me tienes diciéndote todo…”, dijo.