La Prieta Linda falleció de causas naturales

Queta Jiménez murió a los 88 años y ahora se revela escalofriante foto

¿Se aparece el fantasma de ‘La Prieta Linda’ detrás de su hija?

La legendaria cantante y actriz mexicana, emblemática del cine de oro en México Queta Jiménez, mejor conocida como ‘La Prieta Linda’ murió hace unos días de causas naturales y la familia Aguilar se vistió de luto, pues era hermana de otra leyenda, Flor Silvestre, sin embargo, ahora una escalofriante fotografía surge a raíz de la partida de la famosa.

A través del programa ‘Ventaneando’ con Pati Chapoy se dio a conocer la triste noticia sobre la muerte de Queta Jiménez, quien habría atravesado por problemas de salud, propios de la edad en los últimos años, que fue lo que mermó su estado físico y finalmente la hizo perder la vida.

Queta Jiménez, La Prieta Linda, falleció de causas naturales

Velia, la hija de Queta Jiménez dio la confirmación de la muerte de la cantante en Ventaneando, y consternada precisó: “Te mando un beso Pati, tú siempre has estado con nosotros tantos y tantos años, has pasado tantas cosas bonitas y estas que no son tan agradables pero has estado con nosotros”, comenzó diciendo.

“Pues estamos triste, dolidas, pero sabes qué, la disfrutamos muchísimo, la verdad es que desde que mi papá se fue, nos unimos mucho, la pasábamos juntos la familia y se le desea un buen viaje y que todo sea muy lindo… Después de que murió mi papá le echó muchas ganas a la vida y nos fuimos y viajamos y nos dedicamos a llevarla por donde se pudiera y me queda la satisfacción que la pude gozar mucho…”, comentó la hija de ‘La Prieta Linda’.