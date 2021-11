El hermano de Carlos Espejel, comentó para el portal de Por Esto, que el actor no tenía problemas de salud aparentes, ni mucho menos un historial de ingreso a hospital recientemente, por lo que cree que la causa de su deceso pudo ser natural, y así lo explicó: “El señor tenía muy buena salud, no tenía ningún antecedente, fue todo muy rápido y de manera natural”.

¿ERA TAN SERIO COMO SE VEÍA EN LA PANTALLA?

Pero en cuanto daban el corte, el actor guanajuatense de Televisa, fallecido ayer a los 81 años de causas naturales, cambiaba. Productores, actores y amigos que trabajaron con “Rochón”, como le decían por la gravedad de su voz, resaltaron esa gran contradicción: el público lo recordará como el malo del cuento, pero ellos lo harán como alguien muy animado.

“Quizá nadie lo ubica de esa forma, pero era el tipo más divertido que he conocido en toda mi vida, con el que más me he reído. Nos caíamos literal al piso de tanto reírnos. Hasta me dolía el estómago. Tenía un sentido del humor que lo tenía siempre tan jovial, con tanta energía. Archivado como: Enrique Rocha