La modelo y actriz puertorriqueña finaliza su tratamiento contra el cáncer de piel

“Más que nunca no me suelten”, dice Dayanara Torres

Sus seguidores le expresaron los mejores deseos a la ex de Marc Anthony

La modelo y actriz puertorriqueña Dayanara Torres, ex esposa del cantante Marc Anthony, dio una feliz noticia a sus seguidores: terminó su tratamiento contra el cáncer de piel.

En su cuenta oficial de Instagram, la ex de Marc Anthony compartió un mensaje: “Último tratamiento #18. Que año tan lleno de emociones, incertidumbres, fatigas, dolores intensos que no me han dejado descansar y muchas veces hasta dormir, subida de peso, nauseas a diario, y hasta todo me sabe a metal… pero un año lleno de aprendizaje… Que lección de experiencia tan fuerte para mí”.

Dayanara Torres prosigue: “Hoy es un Gran Día para mí y para mi familia! Orando y Suplicando ahora de rodillas para que en Marzo cuando tenga todos mis exámenes (MRI, Citi, Pet) salga TODO NEGATIVO”.

La modelo y actriz puertorriqueña, quien estuvo casada con Marc Anthony del 2000 al 2004, finalizó su mensaje de la siguiente manera: “Gente! Más que nunca no me suelten… la oración llega, no importa desde cuan lejos venga! Dios tiene el control & Dios es Bueno Siempre!”

“Gracias a todos mis seguidores por tanto amor y cariño y oraciones que siempre hacen por mi Salud y la de mis hijos… Por “Siempre #Agradecida”.

Dayanara aprovechó la oportunidad para dedicarle unas palabras a su madre, Lela, a sus hermanos, Ricky, Jowie y Dayana, a sus amigos y a su “confidente, consejera, manager y hermana de vida”, Jennifer J. Nieman.

Las reacciones a esta noticia llegaron de inmediato, todas deseándole lo mejor a Dayanara Torres en este momento por el que está pasando actualmente.

El cantante Luis Fonsi le escribió a la ex de Marc Anthony: “Bendiciones Reina!”, a lo que Dayanara Torres le respondió: “Gracias por tanto cariño”.

También, se expresaron Ednita Nazario: “Dios contigo, belleza!! @dayanarapr”, Wisin: “Muchas bendiciones del cielo” y Yandel: “Dios te bendiga”.

Por su parte, el comediante Raymond Arrieta le dedicó unas emotivas palabras a Dayanara Torres: “Amiga, cuanto me alegro, muchas bendiciones y cosas buenas para ti y tu familia. Te queremos mucho. Gózate la vida”.

Sus seguidores no se quisieron quedar atrás: “Sólo cree! Dios nunca nos abandona”, “Guerrera!!! Si Dios contigo quien contra ti. Él nunca te suelta. Te ama como La Niña de sus ojos y te protege bajo la sombra de sus alas. A por la última batalla, a por la victoria!!!”.

Una usuaria no dudó en darle ánimos a la ex de Marc Anthony por haber aumentado de peso: “@dayanarapr el peso no es nada, no pienses en eso, la salud es lo más importante y Dios tiene el control de todo, mujer valiente, oramos y reposa y descansa en Dios y María, ya Él trabaja en tu salud, un abrazo. PURA VIDA para ti!!!”.

Por último, una admiradora de Dayanara Torres se expresó de la siguiente manera. “Estaré orando… Todo en manos de Dios y en Marzo queremos que nos des la noticia de que todo está negativo… en el nombre de Dios, amén”.