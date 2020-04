La exesposa de Marc Anthony tiene una amena charla con Chiqui Delgado

Dayanara Torres hace confesión de su hijo y presenta a su pareja

“Esto es algo que nunca le he dicho a nadie”, comenta la modelo y actriz puertorriqueña

Dayanara Torres, exesposa de Marc Anthony, fue entrevistada por Chiqui Delgado, novia de Jorge Ramos, en “El break de las 7”, donde la modelo y actriz puertorriqueña hace confesión de su hijo y presenta a su pareja.

Este video, que está cerca de llegr a las 50 mil reproducciones, está disponible en la cuenta de Facebook de Univisión Famosos y forma parte de “El break de las 7”, “el show de los que se quedan en casa“.

Luego de que Chiqui Delgado diera la bienvenida a Dayanara Torres, y definirla como una guerrera, comenzaron a platicar amenamente sobre diferentes temas, además de recordar que fueron compañeras en “Mira quien baila” en 2017.

Fue inevitable platicar sobre el cáncer que aquejó a la exesposa de Marc Anthony y cómo logró superarlo: “Me di cuenta de tanto amor, no tanto de gente que te conoce, sino de la que no te conoce, que lleva muchos años siguiéndome”.

El Break de las 7 con Chiqui Delgaldo y Dayanara Torres Chiquinquira Delgado entrevista a Dayanara Torres en #ElBreakDeLas7, el show de los que se quedan en casa. Envía tus comentarios y preguntas. Posted by Univision Famosos on Wednesday, April 1, 2020

La modelo y actriz puertorriqueña confesó que vio muchos documentales sobre el cáncer, pero lo que más la alentó fueron los rezos y las oraciones de su familia y mucha gente alrededor del mundo. Lo que sigue para ella, luego de que sus últimos exámenes salieran negativos, es realizarse esos mismos exámenes durante dos años cada tres meses.

Más adelante, y a pocos minutos de terminar con la entrevista, Chiqui Delgado aprovechó que Dayanara Torres mencionó a sus hijos para preguntarle por uno de ellos, Chris, quien ya tiene novia y la cual se lleva súper bien con la exesposa de Marc Anthony y es su principal seguidora.

“Ellos vinieron de Nueva York, ella sigue en su ciudad, que es diferente a la de Christian, pero ella nos visita los fines de semana y se queda con nosotros. Yo estoy tranquila con ella porque su mamá es como yo y ella es tan consciente que me escribe y me dice lo que está haciendo, aparte que me ayuda en la casa”.

Dayanara Torres confiesa que le ha enseñado algunas recetas a su nuera y viceversa: “Me encanta, es súper dulce, le mando sus regalitos, es bien linda, es actriz y se llevan muy bien, estoy contenta”.

Dice que es algo que nunca le había dicho a nadie, pero era de una de las cosas que desde que nació Chris, y su otro hijo, Ryan (de quien dice que es ‘pura candela’), que pedía en sus súplicas y rezos, que le llegara el amor perfecto: “Porque es tu hijo y no lo quieres ver sufrir y yo creo que si llegó”, dijo muy emocionada.

A las mamás que la escuchan, les aconseja que oran y pidan que sus hijos tengan una vida plena y que se sean felices, especialmente en el amor. Por su parte, Chiqui Delgado, que tiene dos mujeres, confiesa que es una mamá sobreprotectora y se identifica con la labor de Dayanara Torres, para minutos después despedir el programa.