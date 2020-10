Luego de días de silencio, David Zepeda manda mensaje en redes sociales

El actor mexicano responde a los señalamientos de que fue pareja de Daniel Urquiza

“Las personas felices no pierden el tiempo mintiendo”

Cansado de los rumores que lo ligaban sentimentalmente a Daniel Urquiza, llamado “El rey de las extensiones” y quien perdiera la vida hace unos días, el actor mexicano David Zepeda responde a estos señalamientos.

A través de sus redes sociales, donde está cerca de llegar a los 4 millones de seguidores, David Zepeda compartió una publicación en la que aparece vestido de smoking con un rostro serio.

A punto de llegar a los 50 mil likes, entre ellos de los actores Alexis Ayala y Daniela Romo, esta imagen dice lo siguiente:

“Cuánto más débil es el calumniador, más peligrosas son sus acciones… Las personas felices no pierden el tiempo mintiendo y haciendo el mal a los demás. La paz y tranquilidad que viene del no tener nada que temer ni ocultar no tiene precio“.

¿Que habrá querido decir? ¿Será un mensaje directo a las personas que han dicho que tenía una relación con Daniel Urquiza.

Llama la atención que tanto en esta publicación como en la anterior, en la que expresó: “El que vive en armonía consigo mismo, vive en armonía con el universo”, el actor mexicano desactivó los comentarios, por lo que sus seguidores no tuvieron la oportunidad de expresarse.

En otras cuentas de Instagram, como la de Chica picosa, también se retomó esta publicación de David Zepeda, y ahí se asegura que fue una amiga de Daniel Urquiza quien dijo que entre el actor mexicano y “El rey de las extensiones” hubo una relación amorosa.

Por otra parte, usuarios se expresaron de diferentes maneras: “David Zepeda está acabado como actor”, “Que salga del closet mejor”, “Yo no creo que pueda esconder una relación de 10 años con el difunto”, “¿Qué más le queda que poner sus pensamientos pende…?”.

