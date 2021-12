Ex participante de Britain’s Got Talent fue encontrado muerto en su casa

El mago David Watson perdió la vida a los 62 años

“No contestaba y sus mensajes de Whatsapp seguían sin leer”

David Watson fue encontrado muerto. Uno de los participantes más queridos del reality show Britain’s Got Talent fue encontrado muerto el jueves pasado dentro de su domicilio. Todo parece indicar que la celebridad se encontraba desaparecido por varios días y sus familiares no podían localizarlo, ya que no constaba sus llamadas.

Se trata del mago David Watson, de 62 años, amigo cercano del actor de Corrie, Michael Le Vell, quien falleció en Altrincham, Gtr Manchester, el jueves pasado. Era unos de los participantes más queridos cuando compitió en Britain’s Got Talent, el cual consiguió el récord de estar 12 veces en el reality, según The Sun.

El mago David Watson fue encontrado muerto

Tras varios días de no aparecer los elementos de la policía irrumpieron en la casa del mago, debido a la preocupación de sus familiares que ya tenían tiempo sin saber de él. Incluso una fuente que supo de esta situación afirmó sobre la desaparición de la celebridad: “Su familia no pudo localizarlo durante unos días. No contestaba y sus mensajes de Whatsapp seguían sin leer”.

Cabe mencionar que David Watson era bastante conocido en Altrincham y la gran mayoría que lo conocía sabía que él vivía solo en en su domicilio. Constantemente el mago solía reunirse con su amigo cercano y la estrella de Corrie, Le Vell, en el pub The Brook, según el portal The Sun.