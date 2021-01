David Tovar Jr. murió abatido por balazos de la policía

Sin embargo, el SJPD no ha explicado si Tovar Jr. portaba un arma cuando le dispararon o los oficiales que iban a detenerlo o incluso por qué los agente le dispararon si ya estaba rodeado.

Hasta el momento de escribir ésta nota la corporación no ha informado al detalle cómo sucedieron los hechos que terminaron con la muerte a balazos de Tovar Jr.

Los agentes del SJPD con rifles semiautomáticos llegaron hasta una vivienda del segundo piso en la Villa Fairlane y, por alguna razón que no está clara, comenzó un tiroteo. David Tovar Jr. cayó herido afuera del departamento.

Sin embargo, los médicos ya no pudieron hacer nada para salvarle la vida y el muchacho fue declarado muerto por varios disparos de arma de fuego.

David Tovar Sr., padre del muchacho muerto, declaró a los medios de comunicación durante esa vigila que su hijo no era el presunto criminal violento que el SJPD asegura que fue.

“Él no era como la policía lo está haciendo ver”, dijo Tovar Sr., transido de dolor y casi al borde de las lágrimas sobre la muerte del muchacho, y explicó que necesita “algunas respuestas sobre lo que pasó y no me las han dado todavía”.

Hasta el momento de escribir esta historia la Fiscalía del Condado de Santa Clara, condado en el que está la ciudad de San José, no ha respondido la solicitud de MundoHispánico para saber si están investigando el incidente.

De acuerdo a las propias estadísticas del SJPD los agentes de la corporación se vieron involucrados en 5 tiroteos con presuntos delincuentes durante el año 2020 y uno de los cuales también terminó con una víctima.