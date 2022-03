Desde hace décadas los médicos esperaban usar órganos de animales para efectuar trasplantes. Bennett, un trabajador de Hagerstown, Maryland, era candidato para este intento porque en caso contrario moriría ineluctablemente, informó The Associated Press.

“Agradecemos cada momento innovador, cada sueño excéntrico, cada noche en vela que abarcó este esfuerzo histórico”, dijo Bennet hijo en un comunicado difundido por la Facultad de Medicina de la Universidad de Maryland. “Esperamos que esta historia sea el comienzo y no el final de la esperanza”.

David Bennett, un ex convicto de 57 años, murió el martes en el Centro Médico de la Universidad de Maryland. Los médicos no revelaron la causa de muerte y solo dijeron que su estado empezó a agravarse días atrás. El hijo de Bennett elogió al hospital por ofrecer el experimento de último recurso. La familia esperaba que esto ayudara en los esfuerzos para superar la escasez de órganos, añadió.

¿Por qué David Bennett fue escogido para el trasplante?

Después de la operación del 7 de enero, Bennet hijo dijo a The Associated Press que su padre sabía que no había garantías de que funcionaría.Los intentos anteriores de tales trasplantes, o xenotrasplantes, habían fracasado en gran medida porque los cuerpos de los pacientes rechazaron rápidamente el órgano animal.