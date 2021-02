El boxeador Saúl Canelo Álvarez aportará ayuda económica para el caso de David Antolín

Hace algunos días se hizo viral el video David Antolín, un niño de Monterrey que pedía ayuda para poder hacerse un trasplante pulmonar. La historia llegó al boxeador Saúl Canelo Álvarez, quien fue a visitarlo para ayudarlo en lo que necesite.

Fue a través de la cuenta de Instagram del joven, donde había compartido un vídeo, donde solicitaba la ayuda de los internautas para poder realizarse la cirugía.

“Decidí hacer este video, debido a que hoy no fue un buen día, fue un día normal y me gustaría informarles a todos que volví a recaer, lamentablemente tuve una crisis muy grave el cual mi saturación bajo a 40, tuve un ritmo cardíaco de 170, me tuvieron que hacer una respiración mecánica, me pudieron estabilizar”, dijo David en su primer video solicitando ayuda.

