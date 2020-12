Tras ganar 10 mil dólares en ‘Tu Cara Me Suena’, El Dasa confirma que pronto mostrará a su hija

El Dasa resultó ser el ganador de la competencia de canto Tu Cara Me Suena.

En video de agradecimiento el cantante argumenta que pronto mostrará a su hija ante el público.

No la había mostrado de manera oficial desde que nació el año pasado.

Hija de El Dasa: Tras ganar la competencia de Tu Cara Me Suena, El Dasa hace un en vivo en redes sociales para agradecer a todos los fanáticos que votaron por él en la competencia y revela que pronto mostrará a su pequeña hija ante el público.

El el pasado 29 de noviembre se disputó la gran final de la competencia, Tu Cara Me Suena, concurso musical que se transmitió por el canal de Univisión y que fue todo un éxito televisivo, siendo el cantante mexicano El Dasa el ganador de los $10, 000 dólares.

Este dinero que fue donado a la organización Coalition for Humane Immigrant Rights (CHIRLA), que está conformada por diversas personas inmigrantes que actúan como agentes del cambio social para lograr un mundo con libertad de movilización y democracia.

Tras esta celebración, hace unas horas atrás el cantante originario de Hermosillo Sonora, cuyo nombre real es Dasahev López Saavedra, mejor conocido como El Dasa pasó por redes sociales para agradecerle al publico que votó por el durante este concurso.

Con nerviosismo, y una gran sonrisa agradeció a su familia, argumentando que incluso pronto iba a mostrar a su pequeña niña a todos.

El en vivo con duración de 20 minutos, fue compartido posteriormente en su cuenta oficial de Instagram, en donde el cantante argumentó lo siguiente, agradeciendo primeramente a todos por este premio:

“Quiero agradecerles a todos, porque han estado aquí, en toda mi carrera, desde que empecé en el 2005 allá en mi tierra, otros desde el 2012 que empecé con El Dasa, para otros desde Tu Cara Me Suena, no importa cuando fue que se subieron al barco, cuando ustedes hayan conocido a este ser humano, solamente les pido que no se vayan por que seguirán muchas cosas”.

Posteriormente, El Dasa, agradecería a su madre, argumentando que incluso pronto mostrará a su pequeña hija, quien nació con heterocromía iridium, una anomalía de los ojos en la que los iris son de diferente color.

Para ver el video de El Dasa en donde anuncia que pronto mostrará a su hija da click aquí.