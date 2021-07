El nombre del padre y la madre de Darryl Ramírez no serán revelados en esta historia para proteger su identidad. El hombre es de un carácter volátil e iracundo, ya que por lo menos en tres ocasiones ha sido detenido por cargos de violencia doméstica en contra de mujeres que fueron su pareja.

Darryl Ramírez tiene una orden de arresto en Texas, al haber atacado a su padre porque no lo dejó vender drogas afuera de su casa. La Oficina del Alguacil del Condado de Harris (HCSO, por sus siglas en inglés) considera a Ramírez un fugitivo , acusado del delito de lesiones graves a un anciano y necesitan ayuda de la comunidad hispana para detenerlo.

Cuando el anciano se acercaba a su casa observó un auto Cadillac en color negro, no se detalla las placas, que estaba estacionado afuera de su cochera y al cual se acercaban otras personas que luego se iban. El hombre conforme se acercaba a su domicilio, advirtió que al frente del auto estaba sentado su hijo Darryl Ramírez.

“¡No quiero a tus amigos vendedores de droga en mi casa!”

El anciano se bajó de su auto y se aproximó al Cadillac negro de Darryl Ramírez para recriminarle su proceder. El hombre encaró a su hijo diciéndole: “¡No quiero a tus amigos vendedores de drogas en mi casa!”. Ramírez estaba sentado en el Cadillac negro del lado del pasajero y otro hombre era el conductor. Ninguno de los dos le hizo caso al anciano.

Muy molesto, el hombre le ordenó nuevamente a su hijo Darryl Lester Ramírez: “¡Váyanse de mi casa, no tienen permitido estar en mi propiedad y a ti (refiriéndose al conductor) no te quiero volver a ver por aquí nunca más!”. En la orden de arresto contra Ramírez no se ofrecen detalles del otro hombre que manejaba el Cadillac negro.