Dar y recibir: Ejercicio para atraer la abundancia y prosperidad a tu vida

Página

1 de 3

Aprende de Giovana Aispuro, coach intuitiva de vida, la clave para poder encontrar el balance entre dar y recibir.

Descubre un ejercicio que te traerá muchísimos beneficios, abundancia y prosperidad.

Entrégale al Padre tus pensamientos a través del arcángel Uriel.

¿Qué es para ti el dar y recibir? En qué parte de las dos situaciones te pones. ¿En dónde estás necesitando o dónde estás dando? Para Giovana Aispuro, coach intuitiva de vida, el dar para que puedas obtener algo tiene que ver con la parte espiritual o material. Y para ello, aunque suene contradictorio, necesitas tener un vacío que atraiga la prosperidad y la abundancia.

Imagínate que estás pidiendo al Padre que te de más limones para hacer más limonada y tienes las manos llenas. Pero dices: “es que estos limones siento que no me van a alcanzar para toda la semana y quiero más”. Sin embargo, si no empiezas a dar, si no empiezas a preparar esos limones para compartirlos, entonces no vas a poder recoger otros. Por lo tanto, los que vengan de provisión, entonces se te van a caer, se te van a echar a perder o se van a desperdiciar. Y debes saber que hay leyes en el Universo que no permiten esto.

Por lo tanto, para que puedas recibir, necesitas generar un vacío. Necesitas sacar de ti para volver a recibir. Pero eso no tiene que necesariamente estar relacionado con lo económico. Puedes dar una oración a aquella persona que está necesitando corregir su salud o puedes dar una sonrisa cuando ves a alguien que está muy serio.

No necesariamente el dar y recibir tiene que estar asociado a un recurso material que puedas entregar para entrar en ese flujo porque el Universo es un constante ir y venir. Así que la próxima vez que vayas a pedir, piensa qué es lo que hiciste ese día. Entrégale a Dios Padre ese pensamiento, a través del arcángel Uriel.

TE PUEDE INTERESAR: Arcángeles principales: Aprende sus funciones y cómo invocarlos