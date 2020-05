View this post on Instagram

Guti llegó a mi vida por unas circunstancias un poco raras… y yo como buena quejona que soy, no perdí nunca la oportunidad de nombrar todo lo fastidioso que conlleva tener un perrito. Pero la verdad es que lo bueno siempre superó por rato largo lo malo. La constante MÁS constante de todas en mi vida estos últimos 7 años fue esta bola de pelos. Me acompañó ( si, en pasado…) en los momentos más duros y tristes de mi vida. Me mal acostumbró a que cuando yo lloraba el venía a darme besitos y a apoyar su cabecita en mis piernas mientras se mojaba de mi lloradera. Me mal acostumbró que hasta en mis peores momentos era digna de amor. Me mal acostumbró a recibir y dar amor incondicionalmente. Esta foca tocó la vida de muchas personas. Conoció a mi viejo, a mis sobrinos, curó fobias a perros y se tiro los gases más potentes vacía cuartos ( no sería mi perro ni mi cuento sin una anécdota así) Guti era casi humano, hablaba durísimo con los ojos, daba amor a TODO el mundo, porque era absurdamente adorable. La gente nunca logró controlarse a acariciarlo, y siempre tuve claro que prefirió a los humanos que a sus compañeros de 4 patas. Estar en la casa sin él es de las cosas más duras que he tenido que vivir. Abrir una bolsa que haga ruido y no ver su cabeza asomada para robarse alguna sobra voladora. Caminar por mi piso frío descalza y no sentir un lugar calientito porque el se acaba de parar. O salir al balcón sin que el te quiera acompañar… Que buen amigo fuiste Guti, que bonita hiciste mi vida, cuánto amor me diste, nos diste… cuanta falta me vas a hacer… Tengo tanto que escribir, tanto que contarles… y lo haré más adelante. El mundo se merece saber lo extraordinario que era! Por ahora me quedo con la promesa que me hizo, quedamos que me va a ir a buscar cuando me vaya de este plano, y que nos reencontraremos en la próxima vida. Mientras te extrañare mucho Gordito de mi corazón • Hice un vídeo la semana pasada ya sabiendo lo que iba a suceder, es un vídeo de algunos cosas que no me quiero olvidar del gordo. No es el mejor vídeo, porque es un vídeo para mi, pero se que muchos lo querían, así que se los comparto. Gracias a todos los que lo quisieron