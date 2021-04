¿Tachó de promiscua a la nieta de Enrique Guzmán?

“La promiscuidad es una forma de venganza, así como lo están oyendo, es castigar a los hombres y a las personas que se suponía que tenían que cuidarme, castigándolas a través del sexo, es como habla la psiquis de la persona… la psiquis de las personas te dicen que te tienes que vengar de quien te tenía que cuidar, teniendo sexo con las personas que has tenido en la vida”, aseguró.

Rápidamente, los comentarios de la gente aparecieron: “Obvio que la infancia marca la vida adulta. Esa niña pide ayuda a gritos, pero lamentablemente su familia no está preparada para hacerlo. Ojalá logren sanar porque sino no acabará bien”, “A mí lo que me pone a pensar es que por que ella esperó tanto tiempo para decirle esto, yo siento que cuando a ella no se le presta atención ella saca cosas para estar en el ojo del huracán, porque ella tiene que veintitantos años y hasta ahora es que ella vino a decir lo que dijo”.