El actor Danny Trejo interpretó el miércoles a un héroe de la vida real cuando ayudó a rescatar a un bebé que quedó atrapado dentro de un automóvil que volcó tras chocar en una intersección de Los Ángeles.

El accidente entre los dos vehículos ocurrió en el vecindario Sylmar, dijeron las autoridades.

En un video difundido por la televisora KABC-TV se ve a Trejo en la zona del choque.

