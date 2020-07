El querido actor Danny Trejo ha revelado un nuevo lado íntimo de su vida.

Nadie habría profetizado cómo Danny Trejo pasaría de la cárcel a Hollywood.

Danny Trejo tiene fanáticos en todo el mundo, pero en California lo han honrado incluso con un mural.

La vida de Danny Trejo es algo que ni Hollywood podría haber imaginado. De drogadicto y criminal juvenil a figura del cine y activista, el actor latino presenta ahora su documental biográfico “Inmate #1” y aseguró a Efe que sigue intentando remediar los errores de su tortuoso pasado.

“Es una de las razones por las que sigo trabajando para corregirlo: sí, tengo muchos remordimientos, cosas que no puedo revertir”, admitió.

“Todo lo que puedo hacer es asegurarme de que la gente a la que hice daño, y sus hijos, estén bien, y asegurarme de que soy un buen ejemplo de lo que es hacer el bien”, añadió.

Con uno de los rostros más fieros del cine, pero que esconde a un tipo tremendamente entrañable, Danny Trejo (Los Ángeles, EE.UU., 1944) estrena el martes en internet bajo demanda “Inmate #1: The Rise of Danny Trejo”.

Se trata de un documental que explora cómo un latino que pasó por la cárcel siendo un chico acabó conquistando Hollywood en “Desperado”, “Heat” (ambas de 1995), “From Dusk Till Dawn” (1996), y, sobre todo, “Machete” (2010).

“Creo que el documental dará esperanza a los jóvenes”, opinó Danny Trejo.

“He trabajado mucho (como consejero y activista) en centros de detención juvenil, institutos y cárceles. Y creo que esto será una buena herramienta con la que trabajar para dejarles ver cómo fue mi vida y luego hacer preguntas y respuestas (…). Puedes reescribir tu vida: todo lo que necesitas hacer es empezar a ayudar a la gente”, expresó.

Los años salvajes

El Danny Trejo generoso y volcado en su comunidad se parece muy poco al adolescente salvaje que dividía su tiempo en Pacoima (Estados Unidos) entre robos y drogas: probó la marihuana a los 8 años y la heroína a los 12.

“Mi tío Gilbert era mi héroe”, dijo sobre quien lo introdujo en el lado más oscuro de su vida.

“Siempre tenía un fajo de billetes con una goma (…). Y todos los demás (de ese entorno) eran trabajadores: estaban todo sudorosos. Así que lo otro me atrajo. Pero no me di cuenta de que eso solo dura unos seis o siete meses. Luego vas a la cárcel y no tienes nada. Y ahí es donde terminé”, explicó.

Varios años entre rejas en prisiones como San Quentin o Folsom lo pusieron al límite.

“Me vi involucrado en una pelea muy fea en la cárcel en la que algunas personas salieron heridas de gravedad. Y nos mandaron al agujero (aislamiento). Recuerdo que le pedía a Dios: ‘Solo déjame morir con dignidad y diré tu nombre cada día’ (…). Cuando salí, me di cuenta de que había hecho una promesa (…) y empecé a ayudar a la gente”, detalló.

Era 1969 cuando abandonó la cárcel y nadie habría profetizado que ese chicano tatuado y campeón de boxeo en prisión se iba a convertir en una estrella del cine.