Danna Paola – Wiki Latino – Biografía – Mundo Hispánico

Vida personal

Danna Paola Rivera Munguía, mejor conocida como Danna Paola en el mundo de la música y la actuación, nació en la Ciudad de México, México, el 23 de junio de 1995. Es hija de Juan José Rivera y de Patricia Munguía, y hermana menor de Vania Rivera.

Es tía de Iker, quien nació en 2017.

Desde muy pequeña demostró tener un carisma particular y una gran simpatía, que le abrieron las puertas de la televisión mexicana, convirtiéndola en una de las actrices juveniles mexicanas más experimentadas y reconocidas de las últimas décadas.

Se ha desempeñado en cine, teatro y televisión como actriz y cantante, además de haber colaborado durante algunos años en un exitoso canal de Youtube con dos de sus amigos más cercanos.

Al dedicarse de lleno a la actuación desde su infancia, decidió culminar sus estudios de bachillerato en la modalidad a distancia.

Goza de un gran prestigio como actriz y cantante, y ha participado en más de diez telenovelas filmadas en México, España y Estados Unidos, abarcando el mercado internacional gracias a sus personajes estelares y de soporte.

Familia

Juan José Rivera (padre)

Patricia Munguía (madre)

Vania Rivera Munguía (hermana)

Iker (sobrino)

Filmografía

Año Título Personaje 2008 Arráncame la vida Lilia Ascencio 2010 Enredados Rapunzel (voz) 2015 Home: No hay lugar como el hogar Tip (voz) 2018 Lo más sencillo es complicarlo todo Renata

Telenovelas

Año Título Personaje 1999 Plaza Sésamo Patricia 2000 Rayito de luz Lupita 2001 María Belén María Belén 2002 ¡Vivan los niños! Estrella 2002 La parodia Ella misma 2002 La familia P. Luche María Belén 2003 De pocas, pocas pulgas Anie 2004 Amy, la niña de la mochila azul Amy 2005 Contra viento y marea Natalia Ríos 2005 Pablo y Andrea Andrea Saavedra 2005 El privilegio de mandar Ella misma 2007 Objetos perdidos Anita 2007 Muchachitas…como tú Paola Velásquez 2008 Querida enemiga Bettina Aguilar 2008 La rosa de Guadalupe Samantha 2009 Atrévete a soñar Patricia “Patito” Peralta 2013 Como dice el dicho Mayra 2015 ¿Quién es quién? Paloma 2016 La doña Mónica Hernández 2018 José José, la serie Lucero 2018 Élite Lucrecia “Lu” Montesinos 2019 La Academia Ella misma, jurado

Teatro

Año Título Personaje 2003 Regina Regina 2004 Anita la huerfanita Anita 2013-2015 Wicked Elphaba Thropp 2015-2017 Hoy no me puedo levantar María

Discografía

Año Título 2007 Danna Paola 2012 Danna Paola 2019 Siete 2020 Siete +

Carrera

El inicio de su carrera tuvo lugar en el año 1999, cuando la actriz tenía apenas cuatro años de edad. Ahí, demostró tener un gran futuro como artista, capturando la atención de diferentes productores de telenovelas.

Fue seleccionada para integrarse al elenco de la telenovela “Rayito de luz”, donde compartió créditos con Alex Speitzer; esto significó un radical cambio de vida para la joven actriz, quien poco a poco se fue haciendo de un renombre en el mundo de las telenovelas infantiles, en las que participó junto a grandes actores como Aarón Hernán, Nora Salinas, Pedro Armendáriz Jr., Tatiana, entre otros.

Fue tal el éxito de su papel como Lupita, que un año más tarde protagonizó la telenovela infantil “María Belén”, que se convirtió en un icono de la niñez durante la década del 2000, y que aún permanece en el recuerdo colectivo actual.

Esta interpretación le valió favorables críticas del público y de la crítica, que la nominó a diversos premios como “El Heraldo” y “Premios Bravo” a lo más destacado de la televisión mexicana.

Su talento vocal había quedado en segundo plano; sin embargo, fue durante esta época cuando ejecutivos de una importante disquera reconocieron su talento vocal y potencial artístico, lo que derivó en una oferta laboral que incluía la grabación de un disco homónimo.

En el ámbito de las producciones de giro infantil, integró el elenco de la producción ¡Vivan los niños!, una historia basada en la telenovela Carrousel, de 1989.

La capacidad histriónica de Danna Paola fue más allá del género drámatico que generalmente podía verse en telenovelas, ya que también tuvo exitosas participaciones en programas de comedia como La Familia P. Luche, La Hora Pico y La Parodia, donde participó a lado de actores como Consuelo Duval, Adrián Uribe y Eugenio Derbez.

A la par, aceptó participar en programas unitarios de gran renombre como La Rosa de Guadalupe y Como Dice el Dicho.

En el ámbito teatral, desde muy temprano destacó no solo por su capacidad artística, sino también por su disciplina y profesionalismo, llegando a protagonizar diversas obras teatrales y musicales, entre las que destacan Anita la Huerfanita, Hoy no me puedo levantar y Wicked.

Esta última significó el despegue de la carrera musical de Danna Paola, pues fue cuando el público pudo escuchar en su totalidad el rango de voz con el que cuenta la joven intérprete.

A partir de entonces, la actriz ha repartido su tiempo entre la televisión y el teatro, recibiendo un gran reconocimiento en ambas carreras.

Danna Paola dejó Televisa para enfilarse a las producciones de la cadena Telemundo, en donde participó en las telenovelas ¿Quién es quién? y La Doña.

En 2017 interpretó el personaje de Lucero en la bioserie basada en la vida del cantante José José; esta sería su última actuación en una producción de Telemundo, ya que en ese año decide aceptar la propuesta de la cadena Netflix para integrarse al elenco de la serie juvenil Élite.

Se mudó a Madrid, España, para iniciar con las filmaciones de Élite. Esta serie tuvo un gran recibimiento entre la juventud no solo de España y México, sino del resto del mundo. Danna Paola destacó por su actuación como Lucrecia “Lu” Montesinos, una estudiante mexicana; sin embargo, después de tres temporadas, ha corrido el rumor de que algunos personajes no regresarán para retomar las grabaciones de la cuarta entrega, entre ellos Danna Paola.

La actriz no ha confirmado esta decisión.