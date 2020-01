Página

Las polémicas declaraciones de Danna Paola aparecieron en pleno programa de La Academia y los memes no pudieron faltar, haciendo alusión a un célebre personaje del famoso show de TV Azteca

Danna Paola apareció muy sensual, presumiendo tremenda retaguardia y pechonalidad justo antes de destrozar a un ‘Académico’ en pleno concierto de La Academia tras haberla llamado cule…

Sin lugar a dudas el reality ‘La Academia’ tiene entre sus filas una extensa polémica, ya que desde la primera generación han habido roces entre los alumnos, maestros, críticos y el público.

Y en esta nueva generación, la crítica Danna Paola no dejó pasar la oportunidad para ‘sacar las garras’ y se defendió luego de que el alumno Gibrán la tachara de “cul….”.

Pero antes de que surgiera la polémica, la actriz utilizó sus redes sociales para dar una ‘probadita’ a sus fans de la sensualdiad que tiene.

Por medio de su cuenta de Instagram, la actriz publicó dos fotografías que dejaron a más de uno con la boca abierta.

En la primera foto se le pudo ver desde Acapulco, México, en compañía del actor Jorge Anzaldo y el productor de teatro Diego Cárdenas.

Pero lo que llamó la atención de sus seguidores fue el espectacular traje de baño de una sola pieza en color negro que derrochó sensualidad por parte de Danna Paola, ya que la intérprete presumió tremenda pechonalidad con el escotado modelito.

En otra de sus publicaciones, Danna Paola apareció a orillas del mar, con una puesta de sol espectacular y luciendo un ajustado short que también desató las más bajas pasiones, pues su retaguardia se definió por completo.

“Guapa”, “Hermosa, mi mamacita”, “Preciosa”, “Qué preciosa”, “Linda”, “Chula”, “Hermosísima”, “Dios, única, bonita”, “Mi luz”, “Hermosa la playa y hermosa tú”, “Bella”, “Estás bien hermosa”, “Mamasita”, “Tan hermosa”, “Ídola”, “Qué preciosa, Danna”, “Pedazo de hermosa”, “Perfecta”, “Chula”, “Estás hermosa”, “No sé qué es más hermoso, si el atardecer o simplemente tú”, “Eres una obra de arte”, “Cuerpazo, reina”, “Diosa”, “Preciosa”, “Reina”, “Tanta hermosura”, fueron parte de los elogios que recibió Danna Paola.

Asimismo, la actriz reveló que las postales fueron subidas desde el foro de La Academia: “Acapulquito mi amor… posteando desde el foro, preparándonos para La Academia”.

Y fue precisamente ahí donde la polémica estalló luego de la interpretación de Gibrán.

Cuando le tocó a Danna Paola criticar al Académico, la actriz comenzó diciendo: “Gibrán, es lo mejor que te he visto hacer, me ha encantado. Creo que la verdad has crecido muchísimo, eres un artista redondo. Eres alguien que ha sido disciplinado, que le has hecho caso a tus maestros. Para mí ha sido maravilloso”.

Y cuando todos aplaudieron lo dicho por Danna, la intérprete reveló que fue con un tono sarcástico, para luego comenzar a humillar sin piedad al alumno: “Tú dime, ¿así no soy cul… contigo?”, para el asombro de muchos al expresarse de esa manera en televisión abierta.

Luego de esto, todos se quedaron ‘con la boca abierta’ y Danna Paola remató: “Porque no creas que en realidad no escucho todo lo que dicen tú y Francely de mí en La Academia”.