“Se hizo las mismas cirugías que Eiza González, se le está haciendo el rostro muy similar, los ojos más rasgados, el mentón más grande y la bichectomia evidentemente” Comentó un seguidor.”, “Parece Ninel Conde con todas las cirugías estéticas que se está haciendo al igual que el bombón asesino, ojalá, Niurka no la critique simón”

Danna Paola, además de que la piropean por mostrarse descubierta, fue duramente criticada en redes debido a que le encontraron parecido con Ninel Conde, en una fotografía compartida por chisme en vivo la compararon con la vedette lyn May y temen que esté abusando de las cirugías plásticas, otros la compararon con Yailin la más viral ya que ella también se ha hecho unos arreglitos.

Los corazones rojos y llamitas no tardan en aparecer en la caja de comentarios de las fotografías que suben la protagonista de la serie Elite de Netflix, y sus miles de seguidores siempre le dan piropos que seguramente hace que dan a los aprecie mucho y es por eso por lo que ellos siguen subiendo este tipo de fotografías.

Parece que a la actriz Danna Paola de 26 años le gusta mucho mostrar a sus seguidores algunos conjuntos muy reveladores en las fotografías que suben su cuenta de Instagram, la también cantante no le tiene miedo a lo que opinen de ella ya que se ve con mucha seguridad en las instantáneas.

En la segunda fotografía se puede ver más la parte delantera de Danna Paola pues la posición en la que está posando es aún más reveladora déjame esta parte muy descubierta, pues afortunadamente no se puede ver algo más pues lo que debería de estar cubierto esta bien oculto, no iba a mostrar tan fácil.

Sus seguidores no podían faltar en la caja de comentarios: “PRECIOSAAA”, “Guapa”, “REINAAAA”, “Diosa”, “Fabulosa”, ¿¿“Pero cuales Defectos?? ¡Eres perfecta para muchos!”, más comentarios con Caritas con corazones se encontraban presentes de parte de los seguidores de Danna.

A casi finales del año pasado con la Paola subió una fotografía donde no sólo se mostraba muy descubierta que en las que aparece en el conjunto negro, sino que dejó ver demás, vistiendo un sexy traje de baño dejó que sus seguidores disfrutarán del espectáculo que les ofrecía la actriz y cantante.

Sus seguidores dicen que está muy delgada

En las más recientes subidas fotografías de la cantante y actriz Danna Paola además de mostrarse descubierta, también se le puede ver que se encuentra muy delgada lo que ha causado la preocupación en sus seguidores quién le dejan comentarios en las fotografías que sube diciendo: “Te ves muy bonita para ya no adelgaces”

“Esta más delgada de lo normal”, “Danna si necesitan ayuda, ve con un profesional, nos preocupa tu delgadez”, “Tú siempre has sido hermosa no tienes que adelgazar para verte bella”, “Tan flaquita y bella pero no adelgaces tanto o sea terminar en los huesos”, “Siempre te vamos a apoyar”.