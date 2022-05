Cantante Danna Paola estaría hospitalizada por covid

SE habría contagiado en el Tecate Emblema

Sin embargo, su salud empeoró, aseguran

La cantante mexicana Danna Paola fue hospitalizada de urgencia por estar contagiada de covid, se desconoce su estado de salud al momento, pero se sabe que se mantiene en vigilancia las 24 horas y con un tratamiento, pues al parecer tuvo problemas para respirar, de acuerdo a información publicada en la cuenta de Chisme No Like Official y a la Agencia Reforma.

Tras presentarse el antepasado fin de semana en el Tecate Emblema, Danna Paola informó a través de las redes sociales que dio positivo a Covid-19. “Levante la mano quien creyó que era inmune al covid”, escribió para anunciar que estaría en reposo para salir de este contagio.

¿CUÁLES FUERON LOS SÍNTOMAS QUE PRESENTÓ?

La intérprete de “Oye Pablo” aseguró que se encontraba estable; sin embargo, tenía dolor de cuerpo, de manera t4extual dijo o siguiente: “Estamos bien, pero me duele heavy el cuerpo y he dormido demasiado. Esperemos salir de esto”, escribió.

A su vez, el novio de la cantante Danna Paola con covid, Alex Hoyer, también dio a conocer que se contagió de Covid tras comentar en una de las publicaciones. Danna Paola se presentó el antepasado viernes en el Tecate Emblema y acompañada de un equipo de bailarines interpretó sus más grandes éxitos como “Sodio” y “Mala Fama”.