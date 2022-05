Danna Paola desmiente rumores de haber sido hospitalizada por Covid-19

“¿Entonces no se contagió en el festival?”, la supuesta persona cercana a Danna Paola que dio la entrevista respondió: “Si hacemos un poco de retrospectiva, te repito que ella estaba un poco agripada desde antes, yo creo que ya era portadora. No se hizo la prueba antes por irresponsables, tanto ella como su equipo de trabajo. lo último que supe fue que sus padres decidieron llevarla al hospital porque no podía respirar.”

Danna Paola desmiente rumores: ¿Se ve diferente?

“Yo no pude ir al viaje porque me contagie de covid. He estado haciendo música. El único hospital en el que he estado es mi casa y mi estudio.” Continuo diciendo la actriz de 26 años en Instagram para aclarar los rumores sobre su supuesta hospitalización.

Algunos portales de la red sociales subieron el fragmento de lo dicho por Danna y se les hizo extraño su aspecto: “Se ve muy diferente”. “Parece que se hizo los dientes otra vez, se ve caballona.” “yo creo que se ve así por la excesiva pérdida de peso.” Aunque anteriormente había dicho que no había estado comiendo bien por la enfermedad y por eso se ve más delgada.