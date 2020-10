La mexicana Danna Paola estrena look y sus fans la confunden con la cantante Dua Lipa

La artista subió unas fotografías de cómo le quedó su nuevo cambio de imagen y causó sensación

La cantante se tiñó el cabello de rubio una parte y la otra en color negro

La mexicana Danna Paola estrena look y sus fans la confunden con la cantante Dua Lipa por el color de cablleo y causa sensación en Instagram.

Fue a través de su cuenta oficial que la artista subió unas fotografías de cómo le quedó su nuevo cambio de imagen y causó sensación entre sus fans.

Además, el periodista argentino Javier Ceriani publicó otras imágenes de la cantante que dejan ver la nueva imagen que luce en su cabello.

Y es que la cantante se tiñó el cabello de rubio una parte y la otra en color negro, lo que provocó reacciones en contra y a favor de lo que hizo.

Incluso muchas persona la “confundieron” con la cantante Dua Lipa, lo que generó más controversia entre sus seguidores de la red social.

En su cuenta de inmediato le comentaron: “Dua Lipa, ¿Eres tú? Jajajaja que copiona”, “vas a la misma fiesta que Dua Lipa”, “Dua Lipa quedé”.

De pronto otra persona comentó sobre su belleza: “Sacas lo mejor de mí, no sé cómo es posible. Eres la única que puede sacar mi ser dulce. Tú tan verdadera, tan hermosa, tan natural, simplemente tú”.

Y agregó: “No sabes lo feliz que me haces al mirar las historias. No sabes lo feliz que me hace esa ‘dannapaola’ en las visitas. No sé cómo explicar lo que siento, así que te digo que eres toda mi vida”.

“Mi día se puso más feliz después de ver esa foto”, “¿Danna Paola? La morra que anda dominando el mundo ¿Por?”, fueron otras de las expresiones de la gente.